একঝলক (১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

মিষ্টিকুমড়ার ফুল নিয়ে ক্রেতার অপেক্ষায় বিক্রেতা। জয়নুল আবেদিন উদ্যান, ময়মনসিংহ, ১১ সেপ্টেম্বর
করলার খেতে সাথি ফসল হিসেবে শিমের বীজ বপন করছেন কৃষক। শৈলধুকরী, শাজাহানপুর, বগুড়া, ১১ সেপ্টেম্বর
পথের ধারের দূর্বা ঘাসে জমেছে ভোরের শিশিরবিন্দু। নতুন বসতি, মানিকগঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর
নিজের জুম খেত থেকে ভুট্টা সংগ্রহ করে সড়কের পাশে বসে সেদ্ধ করছেন এক নারী। পর্যটকসহ স্থানীয় লোকজন এই খাবার কিনে খান। সাপছড়ি যৌথ খামারপাড়া, রাঙামাটি, ১১ সেপ্টেম্বর গবাদিপশুর খাবার ধানের খড় শহরে বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছেন এক বিক্রেতা। তবে তিনি বসেছেন ঝুঁকি নিয়ে। টেপাখোলা, ফরিদপুর, ১১ সেপ্টেম্বর ভ্যানে তোলা হচ্ছে কলা। টেবুনিয়া, পাবনা, ১১ সেপ্টেম্বরবাজার থেকে আড়তে নেওয়ার জন্য গাড়িতে তোলা হচ্ছে সোনালি আঁশ পাট। টেবুনিয়া, পাবনা, ১১ সেপ্টেম্বররাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ঘাটে আজ বৃহস্পতিবার সকালে এই ঢাঁই মাছ বিক্রি হয়েছে ১ লাখ ৮ হাজার ৫০০ টাকায়। বিলুপ্তপ্রায় মাছটির ওজন প্রায় ২২ কেজি ৬০০ গ্রাম। দৌলতদিয়া, রাজবাড়ী, ১১ সেপ্টেম্বরআমন ধানের খেতে সেচ দিতে সেচযন্ত্র নিয়ে যাচ্ছেন কৃষক। রঘু, রংপুর, ১১ সেপ্টেম্বরবাঁধাকপিখেত পরিচর্যা করছেন চাষি। পূর্ব বকচি, রংপুর, ১১ সেপ্টেম্বর