একঝলক (৮ মার্চ ২০২৬)

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বেলুন উড়িয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেনস ফেডারেশনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হচ্ছে। শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণ, রাঙামাটি, ৮ মার্চবাজারে শুকনা হলুদ বাছাই করেছেন শ্রমিকেরা। দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি, ৮ মার্চ
নদে মাছ ধরার জন্য নৌকা নিয়ে জাল ফেলছেন এক জেলে। মালিকোনা, মৌলভীবাজার, ৮ মার্চ
বোরোখেতে পোকানাশক ওষুধ স্প্রে করছেন কৃষক। দেবীতলা, বটিয়াঘাটা, খুলনা, ৮ মার্চগ্রামেগঞ্জে ঘুরে গৃহস্থের গাছ থেকে পাকা তেঁতুল কিনে নেন এই ব্যবসায়ীরা। গাছ থেকে তেঁতুল পেড়ে বাছাই করছেন তাঁরা। দেবীতলা, বটিয়াঘাটা উপজেলা, খুলনা, ৮ মার্চএখন বরইয়ের মৌসুম। দূরদূরান্ত থেকে কৃষকের চাষ করা নানা জাতের বরই আসছে পাইকারি বাজারে, চলছে কেনাকাটা। সিটি বাজার, রংপুর, ৮ মার্চজ্বালানি তেলের পাম্পে তেল শেষ হয়েছে। তাই কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা মনিটর হয়েছে। শাপলা চত্বর, রংপুর, ৮ মার্চবাড়ির সামনে সড়কের ধারে শর্ষেগাছ রোদে শুকিয়ে কাঠি দিয়ে তা মাড়াইয়ের কাজ সেরে নিচ্ছেন তিনি। তুলাগ্রাম, ফরিদপুর, ৮ মার্চআন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা। শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণ, রাঙামাটি, ৮ মার্চসকালের ফাঁকা সড়কে মনের আনন্দে পরিত্যক্ত টায়ার চালাচ্ছে দুই শিশু। পানবাড়ি, রংপুর, ৮ মার্চ