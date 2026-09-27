একঝলক (২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

পথের ধারে ফুটে আছে কলকাসুন্দা ফুল। কাউয়াদীঘি হাওরপাড়, রাজনগর-বালাগঞ্জ সড়ক, মৌলভীবাজার, ২৭ সেপ্টেম্বররাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আয়োজিত পর্যটন মেলার স্টলে নিজের বোনা কাপড় সাজিয়ে রাখছেন এক তরুণী। জেলা পরিষদ প্রাঙ্গণ, রাঙামাটি, ২৭ সেপ্টেম্বর
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গাছের ডালে বসে আছে কালোমাথা কসাই পাখি। বীরউজলী, গাজীপুর, ২৭ সেপ্টেম্বর
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ট্রেন থামতেই মাথায় ঝুড়িভর্তি খাজা নিয়ে যাত্রীদের কাছে ছুটছেন এই ফেরিওয়ালা। ফুলতলা রেলস্টেশন, ফুলতলা, খুলনা, ২৭ সেপ্টেম্বরবৃষ্টিতে ভিজে যাওয়া পাটকাঠি রোদে শুকাচ্ছেন এক কৃষক। চাঁদপুর, ঈশান গোপালপুর, ফরিদপুর, ২৬ সেপ্টেম্বরশরতের সকালে নদীর পাড়ে গাছের ডালে একাকী ফিঙে। ফুলজোড় নদীর পাড়, ধানগড়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ২৭ সেপ্টেম্বরখাবারের সন্ধানে গাছের ডালে ঘুরছে বুলবুলি। সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ ক্যাম্পাস, পাবনা, ২৭ সেপ্টেম্বরপ্রথম আলো-স্টার নিউজ নারী ফুটবল টুর্নামেন্টে খেলা শুরুর আগে রাঙ্গাটুঙ্গি ফুটবল একাডেমি ও টুইস্টার ফুটবল একাডেমির খেলোয়াড়েরা। শহীদ আবু সাঈদ স্টেডিয়াম, রংপুর, ২৭ সেপ্টেম্বরদিন শেষে শেষ খেয়ায় ফিরছে অনেকেই। পাশেই গরুকে সাঁতার কাটিয়ে নদী পার হচ্ছেন রাখাল। পদ্মা নদী, চরসাদিপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া, ২৭ সেপ্টেম্বরতাঁতের শাড়ি ও লুঙ্গি তৈরির জন্য ভ্যানে করে সুতা নিয়ে যাচ্ছেন এক চালক। খোকশাবাড়ি, সিরাজগঞ্জ, ২৭ সেপ্টেম্বরপাহাড়ের ঢালে জুমচাষের আদলে চাষ হচ্ছে পান। নয় মাইল এলাকা, খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা সড়ক, ২৭ সেপ্টেম্বর