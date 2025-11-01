একঝলক (১ নভেম্বর ২০২৫)

সবুজ লতায় ফুটে আছে হলুদ ফুল। তারাকান্দা, ময়মনসিংহ, ১ নভেম্বর
বিভিন্ন ফসল ও কাঠের তৈরি একটি ডিঙি নৌকা নিয়ে ছুটে চলেছে ইঞ্জিনচালিত নৌকাটি। কাইন্দে মুখ, রাঙামাটি, ১ নভেম্বর
শিকারের আশায় খয়েরি বুক মাছরাঙা। মোনতলা আদাম, রাঙামাটি, ১ নভেম্বর
জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী মেলায় হস্তশিল্পসহ নানা ধরনের গৃহস্থালি ও শৌখিন পণ্যের পসরা নিয়ে বসেছেন তিনি। কলসকাঠি, বাকেরগঞ্জ বরিশাল, ১ নভেম্বরবিলের মাঝে ফুটে আছে নীল শাপলা। হাসনাবাদ, কুমিল্লা, ১ নভেম্বরআলপথের বুনোফুল। তারাগঞ্জ, কাপাসিয়া, গাজীপুর, ১ নভেম্বরসড়ক বিভাজনে জন্মানো ঘাস মারতে কীটনাশক ছেটাচ্ছেন পৌরসভার কর্মীরা। পশ্চিম গোয়ালচামট, ফরিদপুর, ১ নভেম্বরনৌকায় ভেসে জাল দিয়ে মাছ ধরছেন তাঁরা। মাতারকাপন, মৌলভীবাজার, ১ নভেম্বর ‘হাইত উৎসবে’ মাছ ধরছেন অসংখ্য মানুষ। দামপাড়া, কিশোরগঞ্জ, ১ নভেম্বরশুকিয়ে যাওয়া খালের কাদা পানির মধ্যে হাত দিয়ে মাছ ধরছেন নানা বয়সী মানুষেরা। পিয়ারপুর, ফরিদপুর, ১ নভেম্বরসাংবাদিকদের বেতন ন্যূনতম ৩৫ হাজার টাকা নির্ধারণসহ ২১ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে রংপুর সাংবাদিক ইউনিয়ন মানববন্ধন করে। প্রেসক্লাব, রংপুর, ১ নভেম্বরসিলেট বিভাগের রেলপথ উন্নয়নসহ ৮ দফা দাবিতে পারাবত এক্সপ্রেস ট্রেন অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রেলওয়ে স্টেশন, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার, ১ নভেম্বরঝিরঝির বৃষ্টি থেকে সন্তানকে বাঁচাতে আঁচলে মাথা ঢেকে দিচ্ছেন একজন মা। সবুজবাগ, বগুড়া, ১ নভেম্বরবৃষ্টিতে শহরের বিভিন্ন সড়কে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। সবুজবাগ, বগুড়া, ১ নভেম্বরজলাশয়ে জমে থাকা পানিতে নানা জাতের ফুল ফুটেছে। সেই পানিতে গরুকে গোসল করাতে এসেছেন এক ব্যক্তি। মানসিক হাসপাতাল এলাকা, পাবনা, ১ নভেম্বরবিভিন্ন গ্রামে স্থানীয়ভাবে শীতের সবজি চাষ করেন চাষিরা। খেত থেকে সবজি তুলে নৌকায় করে বিক্রির জন্য আনা হচ্ছে। টুকেরবাজার, সুরমা নদী, সিলেট, ১ নভেম্বরশীতের আমেজ পড়ায় সকাল-সন্ধ্যা গরম কাপড় পরতে হচ্ছে। তাই ফুটপাতগুলোতে গরম কাপড়ের পসরা সাজিয়ে বসেছেন মৌসুমি ব্যবসায়ীরা। নিউ ইঞ্জিনিয়ারপাড়া, রংপুর, ১ নভেম্বর
বৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে পলিথিন মুড়িয়ে ভ্যান চালাচ্ছেন এক চালক। কাচারিবাজার, রংপুর,১ নভেম্বরসাগর-রুনিসহ সব সাংবাদিক হত্যার বিচার, নবম ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ন, দশম ওয়েজ বোর্ড গঠনসহ ২১ দফা দাবিতে সাংবাদিক ইউনিয়ন বগুড়ার উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশ। প্রেসক্লাব এলাকা, বগুড়া, ১ নভেম্বরকেরানীগঞ্জ ব্লাড ডোনার্স ক্লাবের উদ্যোগে বিনা মূল্যে চিকিৎসাসেবা, রক্তের গ্রুপ, হেপাটাইটিস ও ডায়াবেটিস পরীক্ষা করা হয়। ব্লাড ডোনার্স ক্লাব, কেরানীগঞ্জ, ১ নভেম্বরনদীপথে পণ্য পরিবহনের কাজে কার্গো জাহাজ ব্যবহার করা হয়। পদ্মার তীরে জাহাজ ভিড়িয়ে জাহাজ মেরামত করছেন শ্রমিকেরা। ডাঙ্গী, ফরিদপুর, ১ নভেম্বর