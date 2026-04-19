একঝলক

একঝলক (১৯ এপ্রিল ২০২৬)

প্রথম আলো ডেস্ক
কাঞ্চন ফুলের ওপর বসেছে মৌটুসী পাখি। হাজারীবাগ, রাঙামাটি, ১৯ এপ্রিল
ছবি: সুপ্রিয় চাকমা
কালীগঙ্গা নদীতে বাঁশের বেড়া দিয়ে মাছের ঘের তৈরি করা হয়েছে। এতে নদীতে নৌযান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। বালিরটেক, মানিকগঞ্জ, ১৯ এপ্রিল
ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে কাঁচকলা। পাঁচ থেকে ছয় মাসের মধ্যে পরিপক্ব হয় এই কলা। শিলছড়ি মুখ, রাঙামাটি, ১৯ এপ্রিল
সবুজের মধ্যে ফুটেছে লাল কৃষ্ণচূড়া। কলেজ গেট, খাগড়াছড়ি, ১৯ এপ্রিল
সড়কের পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোট জাতের পনি ঘোড়া। মোস্তফার মোড়, খুলনা, ১৯ এপ্রিল
সিটি বাইপাস সড়ক ধরে নসিমনে খড় বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছেন চালক। সারা বছর খড়ের চাহিদা থাকলেও বর্ষা মৌসুমের আগে এর চাহিদা আরও বৃদ্ধি পায়। মোস্তফার মোড়, খুলনা, ১৯ এপ্রিল
চা–পাতা তুলতে সকাল সকাল বাগানে যাচ্ছেন নারী শ্রমিকেরা। লাক্কাতুরা, সিলেট, ১৯ এপ্রিল
গরমে কলার চাহিদা বাড়তে থাকে। আড়ত থেকে কলা কিনে তা খুচরা বিক্রির জন্য সাজিয়ে রাখছেন বিক্রেতা। বন্দরবাজার, সিলেট, ১৯ এপ্রিল
ছানাদের নিয়ে নদীর পানিতে সাঁতার কাটছে দুটি রাজহাঁস। বড়িবাড়ি, কিশোরগঞ্জ, ১৯ এপ্রিল
জমির পাশেই ধান সেদ্ধ করার কাজে ব্যস্ত হাওরের কৃষক। বাকুলিয়া হাওর, কিশোরগঞ্জ, ১৯ এপ্রিল
জীবিকার তাগিদে ভোরেই কাজে নেমেছেন নারী ও পুরুষ শ্রমিকেরা। শাহজালাল উপশহর, সিলেট, ১৯ এপ্রিল
আরও পড়ুন