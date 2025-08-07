একঝলক (৭ আগস্ট ২০২৫)

ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে ড্রাগন ফল কেটে রাখা হয়েছে। হেলাতলা মোড়, খুলনা, ৭ আগস্ট
ভরা পদ্মা নদীতে ঘাটে বাঁধা নৌকায় রং করছেন মাঝি। শ্রীরামপুর, রাজশাহী, ৭ আগস্ট
পাট জাগ দেওয়ার কাজে ব্যস্ত সবাই। নবুওছিমদ্দিনপাড়া, রাজবাড়ী, ৭ আগস্ট
বৃষ্টিভেজা কাঠগোলাপ। শান্তিবাগ ওয়াকওয়ে, মৌলভীবাজার, ৭ আগস্টবৃষ্টির পানিতে টইটম্বুর খালে ছিপজালে মাছ শিকার। পাঁচগাঁও, নালিতাবাড়ী, শেরপুর, ৭ আগস্টসকালে সুরমা নদীতে মাছ শিকারের কাজে ব্যস্ত এক মৎস্যশিকারি। মেন্দিবাগ, সিলেট, ৭ আগস্টবাসাবাড়ির মেঝেতে ব্যবহারের জন্য প্লাস্টিকের পাটি ব্যবহার বেড়েছে। হুমায়ুন রশীদ চত্বর, সিলেট, ৭ আগস্টফুলে বসেছে প্রজাপতি। নূরনগর, খুলনা, ৭ আগস্টপানির ট্যাংকে বসে আছে চিল। শেখঘাট, সিলেট, ৭ আগস্ট