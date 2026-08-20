একঝলক

একঝলক (২০ আগস্ট ২০২৬)

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মেঘের আবরণে সকালের সূর্য। ঢেপ্পোছড়ি পাহাড়, রাঙামাটি, ২০ আগস্ট
ছবি: সুপ্রিয় চাকমা
ড্রাগন ফুল থেকে ঝাঁক বেঁধে মধু সংগ্রহ করছে মৌমাছির দল। শিমুজ্জেছড়া, রাঙামাটি, ২০ আগস্ট
বিদ্যুতের তারে বসে আছে একলা ফিঙে পাখি। রণতিথা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ২০ আগস্ট
গাছতলায় কুড়িয়ে পাওয়া পাকা তাল নিয়ে হাসিমুখে বাড়ি ফিরছে শিশু সিয়াম। শাবরুল, শাজাহানপুর, বগুড়া, ২০ আগস্ট
সবুজ আমন ধানের মাঠ থেকে গবাদিপশুর জন্য ঘাস নিয়ে বাড়ি ফিরছেন গ্রামীণ নারী-পুরুষ। শাবরুল, শাজাহানপুর, বগুড়া, ২০ আগস্ট
জলাশয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে রাজহাঁসের দল। জোড়াগেট, খুলনা, ২০ আগস্ট
সকাল থেকে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি সিলেটে। তাই ছাতা হাতে গন্তব্যে যাচ্ছেন এই নারী। জিন্দাবাজার, সিলেট, ২০ আগস্ট
খেত থেকে আখ কেটে শহরের পাইকারি বাজারে নিয়ে যাচ্ছেন এক চাষি। পুলিশ লাইনসের সামনে, রংপুর, ২০ আগস্ট
ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মধ্যেও সড়ক ও নর্দমার ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কারে ব্যস্ত সিলেট সিটি করপোরেশনের কর্মীরা। সুরমা পয়েন্ট, সিলেট, ২০ আগস্ট
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