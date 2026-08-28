একঝলক (২৮ আগস্ট ২০২৬)

ঢাকা–সিলেট মহাসড়কে সরাইল উপজেলার শান্তিনগর এলাকায় দুর্ঘটনার শিকার দুটি ট্রাক থেকে পণ্য খালাস করা হচ্ছে। ২৮ আগস্ট, সরাইল উপজেলার শান্তিনগর এলাকাসাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলার চাকলা এলাকায় কৃষিজমিতে ঢুকেছে নোনাপানি। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ধানের চারা। ২৭ আগস্ট, চাকলা গ্রামের তেলিখালীর বিল
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তেজগাঁও কলেজে থিয়েটার অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের আয়োজনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ নাটকের প্রদর্শনী। ২৭ আগস্ট, সন্ধ্যা ৭টা, তেজগাঁও কলেজ
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বাড়ির আঙিনায় লাগানো গাছে ফুটেছে কাঁকরোল ফুল। কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ উপজেলার বাইশগাঁও এলাকা, ২৮ আগস্টচলনবিলের পথ ধরে নৌকায় খড় নিয়ে গন্তব্যে চলেছেন তাঁরা। ২৮ আগস্ট, উধুনিয়া, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জনদীর পারে খেত থেকে পাট কেটে জাগ দিতে নিয়ে যাচ্ছেন কৃষক। রাজৈর, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ, ২৮ আগস্ট সৌদিতে কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে নিহত হন নওগাঁর আত্রাই উপজেলার সাত প্রবাসী। তাঁদের জানাজা একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ আগস্ট, আত্রাই উপজেলার মোল্লা আজাদ মেমোরিয়াল সরকারি কলেজ মাঠএখন বছরজুড়েই লাউ আবাদ করেন চাষিরা। তোলা হয়েছে তাজা লাউ। ২৮ আগস্ট, মমিনপুর, রংপুরযেমনি প্রখর রোদ, তেমনি গরম। তবু জীবিকার তাগিদে কাজ করতে হয় মাঠে। ২৮ আগস্ট, শাহবাজপুর, রংপুরসুন্দরবনে যাত্রার অপেক্ষায় জেলেদের নৌকা নদীর তীরে সাজানো। ২৮ আগস্ট, কয়রা উপজেলার সুন্দরবন–সংলগ্ন শাকবাড়িয়া নদীর তীরবাড়ির পাশে গ্রামীণ পাকা সড়কের দুই ধারে ভেজা পাটের আঁশ শুকাচ্ছেন দুই নারী। ২৭ আগস্ট, শোলাকুন্ডু এলাকা, কানাইপুর ইউনিয়ন সদর উপজেলা ফরিদপুর