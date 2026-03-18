একঝলক (১৮ মার্চ ২০২৬)

প্রথম আলো ডেস্ক
ঈদমেলায় বিক্রির জন্য বানানো মাটির খেলনা তৈজসপত্রে রংয়ের ছোঁয়া দেওয়া হচ্ছে। ভাজন ডাঙ্গা, ফরিদপুর, ১৮ মার্চ
ছবি: আলীমুজ্জামান
প্রিয়জনের সঙ্গে ঈদ করতে ঝুঁকি নিয়ে পিকআপে চেপে বাড়ির পথে যাত্রা। তিনমাথা রেলগেট, বগুড়া, ১৮ মার্চ
দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকলেও ঈদযাত্রায় ট্রেনের ছাদে মানুষের ভিড়। রেলওয়ে স্টেশন, বগুড়া, ১৮ মার্চ
গাছের ডালে উড়ে এসে বসেছে টিয়া পাখি। মনাটেক মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি, ১৮ মার্চ
কাপ্তাই হ্রদের পানিতে সূর্যের আলো পড়ে চিকচিক করছে। রিজার্ভ বাজার, রাঙামাটি, ১৮ মার্চ
খেতে ধানের চারা রোপণ করছেন চাষিরা। বুড়াইল, রংপুর, ১৮ মার্চ
সড়কে দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তিনমাথা রেলগেট, বগুড়া, ১৮ মার্চ
