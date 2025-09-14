একঝলক (১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

বৃষ্টিতে ভেজার পর যেন আরও সতেজ হয়ে উঠেছে ফুল। অশোকতলা, কুমিল্লা, ১৪ সেপ্টেম্বর
চাতালে শুকাতে দেওয়া ধান বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়ার আশঙ্কায় তড়িঘড়ি করে গুছিয়ে নিচ্ছেন শ্রমিকেরা। হাসুর মার ঘাট, দিঘলিয়া, খুলনা, ১৪ সেপ্টেম্বর
বিজ্ঞাপন
মালচিং পদ্ধতিতে শসার চারা রোপণ করেছেন চাষি। খেতের ওপর বাঁশের মাচা প্রস্তুত করা হচ্ছে। বিরামপুর, দিনাজপুর, ১৪ সেপ্টেম্বর
বিজ্ঞাপন
নদীতে নামিয়ে গরুকে গোসল করানো হচ্ছে। গাজীরহাট, দিঘলিয়া, খুলনা, ১৪ সেপ্টেম্বরনদীতে মাছ ধরতে যাওয়ার আগে জাল সারাই করে নিচ্ছেন জেলেরা। নরসিংহপুর, ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর, ১৪ সেপ্টেম্বর পাকা ধান কাটছেন জুম চাষি। সীতা পাহাড়, কাপ্তাই, রাঙামাটি, ১৪ সেপ্টেম্বরএক পশলা বৃষ্টির পর ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে এসেছে শিয়াল। বড়িয়ার হাট, শিবগঞ্জ, বগুড়া, ১৪ সেপ্টেম্বরআমন ধানের জমিতে সার ছিটাচ্ছেন কৃষক। আলীশ্বর, কুমিল্লা, ১৪ সেপ্টেম্বরগাছে ঝুলছে ধুন্দুল। বড়িয়ার হাট, শিবগঞ্জ, বগুড়া, ১৪ সেপ্টেম্বরপাহাড়ি ছড়ায় জাল ফেলে মাছ ধরার চেষ্টা করছেন একজন। জামেচ্ছড়ি, কাপ্তাই, রাঙামাটি, ১৪ সেপ্টেম্বররাজধানীতে সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির কারণে প্রয়োজনীয় বাজার করতে গিয়ে দুর্ভোগে পড়েন ক্রেতারা। উত্তরা দিয়াবাড়ি, ঢাকা, ১৪ সেপ্টেম্বর