একঝলক (৬ অক্টোবর ২০২৫) এক

আকন্দ ফুলে বসেছে পোকা। বৌলাই, কিশোরগঞ্জ, ৬ অক্টোবর
ময়মনসিংহ শহরের গণপরিবহন বলতে তিন চাকার যান। শহরজুড়ে তিন চাকার যানে এমন যানজট সব সময় লেগে থাকে। গাঙ্গিনারপাড়, ময়মনসিংহ, ৬ অক্টোবর
সনাতন ধর্মাবলম্বীদের লক্ষ্মীপূজার প্রতিমায় শেষ মুহূর্তে সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ চলছে। ধানগড়া পালপাড়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ৬ অক্টোবর
ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে রাজ বনবিহারে প্রবারণা পূর্ণিমায় সমবেত নারী, পুরুষ, শিশুসহ সব বয়সের বৌদ্ধ পুণ্যার্থী গণপ্রার্থনায় অংশ নেন। রাজ বনবিহার, রাঙামাটি, ৬ অক্টোবরপ্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রার্থনা করছেন তরুণ-তরুণীরা। য়ংড বৌদ্ধবিহার, খাগড়াছড়ি, ৬ অক্টোবরময়ূর নদ থেকে কচুরিপানা অপসারণ করছেন শ্রমিকেরা। বয়রা শ্মশানঘাট, খুলনা, ৬ অক্টোবরদীর্ঘদিন ধরে খুলনার সোনাডাঙ্গা বাইপাস লিংক সড়কটি বেহাল। গুরুত্বপূর্ণ এ সড়কে বড় বড় যানবাহন চলাচল করে এবং ভোগান্তিতে পড়ে। সোনাডাঙ্গা, খুলনা, ৬ অক্টোবরবৃষ্টি হয়েছে, কমেছে তাপমাত্রা। নরম সকালে গরুকে ঘাস খাওয়াতে এনেছেন এক রাখাল। সালুটিকর, গোয়াইনঘাট, সিলেট, ৬ অক্টোবরসড়কের পাশে অস্থায়ীভাবে লক্ষ্মীপূজার সরঞ্জাম বিক্রির জন্য নিয়ে বসেছেন বিক্রেতারা। সেখানে ক্রেতারা কিনতে ভিড় করছেন। স্ব রোড, বরিশাল, ৬ অক্টোবরস্টিলের নৌকায় করে নদীপথে আনা হয়েছে কয়লা। শ্রমিকেরা নৌকা থেকে কয়লা নামাতে ব্যস্ত। এসব কয়লা ইটভাটাসহ বিভিন্ন কলকারখানায় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হবে। সিঙ্গাইর নদ, সালুটিকর, গোয়াইনঘাট, সিলেট, ৬ অক্টোবরকুমিল্লা সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে ফগার মেশিন ব্যবহার করে মশার লার্ভা ধ্বংস এবং মশকনিধনে ওষুধ স্প্রে করা হচ্ছে। মুন্সেফবাড়ী, কুমিল্লা, ৬ অক্টোবর