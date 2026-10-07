একঝলক (৭ অক্টোবর ২০২৬)

ঘাসের ডগায় উড়ে এসে বসেছে লাল ফড়িং। আড়ংঘাটা, খুলনা, ৭ অক্টোবরশিশিরভেজা সকালে ধানখেতের আলপথ ধরে বিদ্যালয়ে ছুটছে দুই শিশু। রাঙাপানি, রাঙামাটি, ৭ অক্টোবর
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ট্রাকে করে আনা ভাঙারি নামাচ্ছেন শ্রমিকেরা। ঝালোপাড়া, সিলেট, ৭ অক্টোবর
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মাছ শিকার শেষে সুরমা নদীর পাড়ে নৌকা ভিড়িয়েছেন মৎস্যজীবীরা। মেন্দিবাগ, সিলেট, ৭ অক্টোবরএকপশলা বৃষ্টির পর কাজে যাচ্ছেন দুই পাহাড়ি নারী। নিউজিল্যান্ড, খাগড়াছড়ি, ৭ অক্টোবরসকালে কাজে যাচ্ছেন এক পাহাড়ি শ্রমিক। আলুটিলা, রাঙামাটি, ৭ অক্টোবরবিলে মাছ ধরতে নামার আগে জাল ঠিক আছে কিনা, দেখে নিচ্ছেন এই জেলে। মন্থনা, রংপুর, ৭ অক্টোবরমাঠে শুরু হয়েছে আগাম আলু রোপণের ব্যস্ততা। ঈশ্বরপুর, রংপুর, ৭ অক্টোবরকম দামে ওএমএসের চাল-আটা কিনতে ভোর থেকেই বিক্রয়কেন্দ্রের সামনে অপেক্ষা করছেন নিম্ন আয়ের মানুষেরা। লাহিড়ীপাড়া, ফরিদপুর, ৭ অক্টোবরমায়ের হাত ধরে বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে কাশফুল তুলে নিয়েছে দুই শিশু। ব্রাহ্মণকান্দা, ফরিদপুর, ৭ অক্টোবর