একঝলক

একঝলক (১৮ অক্টোবর ২০২৬)

প্রথম আলো ডেস্ক
সূর্যোদয়ের সময় আকাশজুড়ে সোনালি আভা। মাউন্টেনিয়ারিং ভ্যালি, রাঙামাটি, ১৮ অক্টোবর
ছবি: সুপ্রিয় চাকমা
বাঁশ ও কাঠের তৈরি সাঁকো পেরিয়ে ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছেন স্থানীয়। রাঙামাটি, ১৮ অক্টোবর
দুর্গামণ্ডপের পাশে বানানো ঘোড়ার গাড়ির মোটিফে চড়ে বসেছেন দুই তরুণ। কৃষ্ণনগর, জুড়ী, মৌলভীবাজার, ১৮ অক্টোবর
ফুটেছে কাঠগোলাপ ফুল। তামাই ফকিরপাড়া, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ, ১৮ অক্টোবর
দুর্গাপূজার মহাসপ্তমীর সকালে মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড়। করুণাময়ী কালীবাড়ি মন্দির, রংপুর, ১৮ অক্টোবর
হেমন্তের সকালে হালকা কুয়াশা ভেদ করে মহাসড়কে চলছে যানবাহন। দমদমা, রংপুর, ১৮ অক্টোবর
ধানখেতের পাশে জমে থাকা পানিতে বকের আনাগোনা। জাবুসা, রূপসা, খুলনা, ১৮ অক্টোবর
জমিতে ভুট্টার বীজ বপন করছেন কৃষকেরা। রামকান্তপুর, ফরিদপুর, ১৮ অক্টোবর
বড়শি দিয়ে মাছ ধরে খুশি সে। নোয়াদ্দা, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ১৮ অক্টোবর
খেত থেকে করলা তুলে সেখানেই বিক্রি করা হচ্ছে। ছিলিমপুর, রংপুর, ১৮ অক্টোবর
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