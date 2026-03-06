একঝলক

একঝলক (৬ মার্চ ২০২৬)

প্রথম আলো ডেস্ক
গতি মাপার যন্ত্র (স্পিড গান) দিয়ে গাড়ির গতি পরিমাপ করছেন হাইওয়ে পুলিশের এক সদস্য। বগুড়া-ঢাকা মহাসড়কের শাজাহানপুর উপজেলার নয় মাইল এলাকা, বগুড়া, ৬ মার্চ
ছবি: সোয়েল রানা
বরিশাল থেকে বস্তাভর্তি ধান ট্রাকে করে রংপুরে নিয়ে যাচ্ছিলেন এক ব্যবসায়ী। পথে ট্রাকটি সড়কের পাশে উল্টে যায়। এখন অন্য একটি ট্রাকে ধানের বস্তাগুলো ওঠানো হচ্ছে। পিয়ারপুর, সদর উপজেলা, ফরিদপুর, ৬ মার্চ
বোরো ধানখেতের আল দিয়ে আলুর বস্তা নিয়ে বাড়ি ফিরছেন কৃষকেরা। গঙ্গাদাস, সদর, রংপুর। ৬ মার্চ
সূর্যমুখী ফুলের বাগানে ঘুরতে এসে হলুদে ভরা ফুলের সমারোহের মধ্যে সেলফি তুলছেন পাহাড়ি তিন তরুণী। বেতছড়া এলাকা, বান্দরবান, ৬ মার্চ
রাঙা ঠোঁট আর বাহারি পালকে কালিম পাখির রাজকীয় রূপ। দেশি এই পাখিগুলো জলাশয়সমৃদ্ধ এলাকায় একসময় প্রচুর দেখা যেত। বর্তমানে এর সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে কমে গেছে। গাজীপুর সাফারি পার্ক, শ্রীপুর, গাজীপুর। ৬ মার্চ
শিমুল ফুলের মধু খাচ্ছে কাঠবিড়ালি। পানছড়ি নালকাটা, খাগড়াছড়ি, ৬ মার্চ
সৌন্দর্যবর্ধনে খুলনায় যোগ হলো আরও একটি ভাস্কর্য। এবার সুন্দরবনের প্রতীকী মৌমাছি ও মৌচাকের ভাস্কর্য শোভা পাচ্ছে। খালিশপুর মেগার মোড় গোলচত্বর, খুলনা, ৬ মার্চ
যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ইরানে আগ্রাসন এবং দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিকে হত্যার প্রতিবাদে শিয়া মতাবলম্বীদের শোকমিছিল। দোয়েল চত্বর এলাকা, ঢাকা, ৬ মার্চ
অমর একুশে বইমেলায় আজ ছিল তৃতীয় শিশুপ্রহর। বায়োস্কোপে আনন্দে মেতেছে শিশুরা। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা, ৬ মার্চ
আসন্ন ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঘরমুখী মানুষের বাড়তি চাপ সামলাতে নৌযানগুলো প্রস্তুত করতে ব্যস্ত সময় পার করছেন শ্রমিকেরা। রাজধানীর নদীবন্দরে লঞ্চগুলোতে চলছে মেরামত, রং করার কাজ। ফরাশগঞ্জ ঘাট, বুড়িগঙ্গা নদী, ঢাকা, ৬ মার্চ
