একঝলক (১৬ এপ্রিল ২০২৬)

ভোরের আকাশে ঝাঁক বেঁধে উড়ছে পাখিরা। তৈমিদুং মুখ, রাঙামাটি, ১৬ এপ্রিল
বিজ্ঞাপন
মৌসুমি ফল সফেদা সাজিয়ে রাখছেন বিক্রেতা। সিটি পার্ক মার্কেট, রংপুর, ১৬ এপ্রিল
বিজ্ঞাপন
সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে ফুটে আছে রঙিন ফুল। লুম্বিনী, রাঙামাটি, ১৬ এপ্রিলকাঠ খোদাই করে ভাস্কর্যটি বানিয়েছেন চারুকলার শিক্ষার্থীরা। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, খুলনা, ১৬ এপ্রিলবিক্রির জন্য শহরে আনা হয়েছে বাঁশের তৈরি মোড়া। ভার্থখলা, সিলেট, ১৬ এপ্রিলশুকিয়ে আসা বিলের পানিতে একটি বক। রাজাবাড়ি, শ্রীপুর, গাজীপুর, ১৬ এপ্রিলরঙিন বেলুন নিয়ে হেঁটে চলেছেন ফেরিওয়ালা। ভার্থখলা, সিলেট, ১৬ এপ্রিলগোলাপজাম ফুল থেকে ফল এসেছে। ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ, ১৬ এপ্রিলসাইকেল চালিয়ে বিদ্যালয়ের পথে দুই শিক্ষার্থী। আরাজীবন খামার, রংপুর, ১৬ এপ্রিলফুলের ওপর উড়ে এসে বসেছে রঙিন প্রজাপতি। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, খুলনা, ১৬ এপ্রিল