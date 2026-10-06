একঝলক (৬ অক্টোবর ২০২৬)

সবুজ ধানের শীষে লেগে আছে শিশিরবিন্দু। টেকনিক্যাল পাড়া, রাঙামাটি, ৬ অক্টোবরসকালের আলো ফুটতেই কাজের জন্য রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পে ঢুকছেন শ্রমিকেরা। সারিবদ্ধভাবে গেট পাস দেখিয়ে তাঁদের প্রকল্পে প্রবেশ করতে হয়। রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্প, ঈশ্বরদী, পাবনা, ৬ অক্টোবর
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কুয়াশায় ঢেকে আছে চারপাশ। এর মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পের কুলিং টাওয়ার। লালন শাহ সেতু, ঈশ্বরদী, পাবনা, ৬ অক্টোবর
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কাদাপানি দিয়ে ঘর লেপার কাজ করছেন তিনি। অভিরাম, রংপুর, ৬ অক্টোবরধানখেতে পেতে রাখা বাঁশের ফাঁদে আটকা পড়েছে ইঁদুর। উত্তম বটতলা, রংপুর, ৬ অক্টোবরনৌকায় ভেসে জাল দিয়ে মাছ ধরছেন দুই ব্যক্তি। গোয়াইনঘাট, সিলেট, ৬ অক্টোবরজলাভূমিতে খাবার খাওয়াতে মহিষ নিয়ে এসেছেন তিনি। ঘাস ছেড়ে খালের পানিতে নেমে পড়েছে মহিষগুলো। তোয়াকুল, গোয়াইনঘাট, সিলেট, ৬ অক্টোবরহাতে ফুল নিয়ে মন্দিরে যাচ্ছেন এই পাহাড়ি নারী। রাঙাপানি গ্রাম, রাঙামাটি, ৬ অক্টোবরশারদীয় দুর্গোৎসব সামনে রেখে ধূপ জ্বালানোর ধুনুচি তৈরির ধুম পড়েছে। গাবতলী, বগুড়া, ৬ অক্টোবরসবুজ পাতার ওপর ভেসে আছে গাঢ় বেগুনি রঙের ফুল। শান্তিবাগ ওয়াকওয়ে, মৌলভীবাজার, ৬ অক্টোবর