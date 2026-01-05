একঝলক (৫ জানুয়ারি ২০২৬)

পাহাড়ে মেঘ আর রোদের লুকোচুরি। ফুরমোন, রাঙামাটি, ৫ জানুয়ারিকুয়াশামাখা ভোরে লাইট জ্বালিয়ে চলছে যানবাহন। সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক, খাদিমপাড়া, সিলেট, ৫ ডিসেম্বর
বিজ্ঞাপন
ঘন কুয়াশার কারণে দীর্ঘ সময় ফেরি পারাপার বন্ধ থাকায় ঘাট এলাকায় দেখা দিয়েছে যানজট। দৌলতদিয়া ফেরিঘাট সড়ক, রাজবাড়ী, ৫ জানুয়ারি
বিজ্ঞাপন
শীতের সকালে চাদরে মুড়ে সন্তানকে বিদ্যালয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি। বয়রা, খুলনা, ৫ জানুয়ারিভ্যানে করে ফুলের চারা বিক্রি করতে বেরিয়েছেন এক বিক্রেতা। ইসলামপুর, সিলেট, ৫ ডিসেম্বরহাড়কাঁপানো শীতে আগুন জ্বালিয়ে উষ্ণতার খোঁজ। বয়রা, খুলনা, ৫ জানুয়ারিনার্সারিতে ফুটে রয়েছে নানা রঙের ফুল। ইসলামপুর, নগর সিলেট, ৫ ডিসেম্বরবিক্রির জন্য ডিঙিনৌকায় করে বাঁশ নিয়ে বাজারের পথে। বাঁকছড়ি, রাঙামাটি, ৫ জানুয়ারিফুলের ওপর উড়ে এসে বসেছে ছোট্ট পাখি। কাটাছড়ি, রাঙামাটি, ৫ জানুয়ারি যমুনার চরে বোরো ধানের চারা রোপণে ব্যস্ত তাঁরা। চর বাটিয়া, সারিয়াকান্দি, বগুড়া, ৫ জানুয়ারিচরের বুকে সাইকেলে করে নানা পণ্য বিক্রি করতে বেরিয়েছেন ফেরিওয়ালা। চর বাটিয়া, সারিয়াকান্দি, বগুড়া, ৫ জানুয়ারি