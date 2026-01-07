একঝলক (৭ জানুয়ারি ২০২৬)

পাতার আড়ালে চুপচাপ বসে আছে মাছরাঙা পাখি। ডুমুরিয়া, খুলনা, ৭ জানুয়ারিজেঁকে বসেছে শীত। সূর্যের দেখা নেই। এমন ঠান্ডা দিনে নদীর পাড়ে খড়কুটো জ্বালিয়ে আগুন পোহাচ্ছেন শ্রমিকেরা। তাইজউদ্দিন মুন্সির ডাঙ্গী, ফরিদপুর, ৭ জানুয়ারি
বিজ্ঞাপন
শীতের বিবর্ণ রং ধারণ করেছে বোরো ধানের চারা। তাই সেচ দিচ্ছেন এই কৃষক। দীঘলকান্দি, সারিয়াকান্দি, বগুড়া, ৭ জানুয়ারি
বিজ্ঞাপন
যমুনা নদীর তীরে ডুবে রাখা নৌকা থেকে মাছ শিকার করছেন এই নারী। সারিয়াকান্দি, বগুড়া, ৭ জানুয়ারিখাল বেয়ে ডোঙায় চলেছে একটি পরিবার। ডাকাতিয়া বিল, খুলনা, ৭ জানুয়ারিখেজুর রসের হাঁড়ি থেকে রস খাচ্ছে একটি পাখি। চারঘাট, রাজশাহী, ৭ জানুয়ারি ফুলের ওপর নীল ভ্রমর। বাঁকছড়ি, রাঙামাটি, ৭ জানুয়ারিসাপ্তাহিক হাট থেকে প্রয়োজনীয় পণ্য কিনে ডিঙিনৌকায় বাড়ি ফিরছেন তাঁরা। বাঁকছড়ি, রাঙামাটি, ৭ জানুয়ারিকুয়াশা থেকে রক্ষার জন্য বীজতলা পলিথিন দিয়ে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে। রণতিথা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ৭ জানুয়ারিশীতের সকালে পার্কে এসে রাইডে চড়ে আনন্দে মেতেছে দুই ভাই–বোন। সুরভি উদ্যান, রংপুর, ৭ ডিসেম্বরপাইকারি বাজার এসেছে মৌসুমি ফল বরই। নানা জাতের বরই বিক্রির জন্য রেখেছেন ব্যবসায়ীরা। সিটি বাজার, রংপুর, ৭ ডিসেম্বরশিশিরভেজা লাউ ফুল। ভুলিরপাড়, কুমিল্লা, ৭ জানুয়ারিশৈত্যপ্রবাহে বিভিন্ন বয়সী মানুষের শীতের পোশাকের চাহিদা বেড়েছে। তাই স্বল্প মূল্যে অনেকেই সড়কের পাশে পোশাক কিনতে ভিড় করছেন। ফজলুল হক অ্যাভিনিউ, বরিশাল, ৭ জানুয়ারি