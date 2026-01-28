একঝলক (২৮ জানুয়ারি ২০২৬)

বাগানে ঝুলে আছে লাল বাসর লতা ফুল। কাঁচিঝুলি, ময়মনসিংহ, ২৮ জানুয়ারি পাহাড়ে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো ‘উলুফুল’ বা ঝাড়ুফুল পাইকারি দরে কিনে চট্টগ্রাম শহরে নিয়ে যাওয়ার জন্য ট্রাকে তোলা হচ্ছে। মারমা বাজার, বান্দরবান, ২৮ জানুয়ারি
প্রতিবছরের মতো এবারও কিশোরগঞ্জে শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী পলো বাওয়া উৎসব। খুব সকালে পলো ও জাল হাতে গ্রামের ছোট-বড়—সবাই নেমে পড়েন উৎসব মুখর পরিবেশে মাছ ধরতে। বালিখলা ফেরিঘাট, কিশোরগঞ্জ, ২৮ জানুয়ারি
সকালের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে কাজীবাছা নদী দিয়ে ট্রলারে মালামাল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দেবীতলা, বটিয়াঘাটা, খুলনা, ২৮ জানুয়ারিচিকন ডালে উড়ে এসে বসেছে সুইচোরা পাখি। জলমা, বটিয়াঘাটা, খুলনা, ২৮ জানুয়ারিডিঙিনৌকাভর্তি জাল নিয়ে দাঁড় টেনে মাছ ধরতে চলছেন একদল জেলে। আর্জেন্টিনা সেতু, রাঙামাটি, ২৮ জানুয়ারিকাপ্তাই হ্রদের পানি কমে জেগেছে চর। সেখানে শাকসবজি চাষ ও গবাদিপশু পালনে মানুষের আয়ের উৎস বেড়েছে। লেমুছড়ি, রাঙামাটি। ২৮ জানুয়ারিশর্ষের ওপর জমেছে শিশিরবিন্দু। নতুন বসতি, মানিকগঞ্জ, ২৮ জানুয়ারিশোলার তৈরি ভেলায় ভেসে কুমার নদে দুরন্তপনায় মেতে উঠেছে দুই শিশু। দেওরা, গেরদা, ফরিদপুর, ২৮ জানুয়ারিকাক ও চিলের হাত থেকে বাঁচাতে মশারির ভেতর রাখা হয়েছে মুরগির ছানাকে। উত্তর পানাপুকুর, গঙ্গাচড়া, রংপুর, ২৮ জানুয়ারিশীতের সকালে ঘোড়া দিয়ে জমির কাদাপানিতে মই দিচ্ছেন এই চাষি। গঙ্গাচড়া, রংপুর, ২৮ জানুয়ারিবাজারে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ফেলা ময়লা পানি জমে আছে সড়কে। চলাচলকারীদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। গৌরীপুর দক্ষিণ বাজার, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ২৮ জানুয়ারি