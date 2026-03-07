একঝলক (৭ মার্চ ২০২৬)

কাঞ্চন ফুলের ডালে বসে মধু খুঁজছে ছোট্ট মৌটুসি পাখি। বসন্তের রঙে রঙিন প্রকৃতির এক মধুর মুহূর্ত। দৌলতপুর, খুলনা, ৭ মার্চভ্যানে করে ঝুড়ির চালান নিয়ে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি। দৌলতপুর, খুলনা, ৭ মার্চ
বিজ্ঞাপন
কাপ্তাই হ্রদে ঢাক জাল ফেলে মাছ শিকার। বন্দুক ভাঙা, রাঙামাটি, ৭ মার্চ
বিজ্ঞাপন
মনু নদে পানি কমে গেছে। চরে ঘাস খাওয়াতে গরু নিয়ে এসেছে এক রাখাল। চাঁদনীঘাট, মৌলভীবাজার, ৭ মার্চখেত থেকে পেঁয়াজ তুলেছেন কিষানিরা। কয়রা, শিবালয়, মানিকগঞ্জ, ৭ মার্চবাজারে এসেছে মৌসুমি ফল বেল। রমজান মাস উপলক্ষে চাহিদা বেশি থাকায় দোকানে সাজানো হচ্ছে। জেলা পরিষদ সুপার মার্কেটের সামনে, রংপুর, ৭ মার্চউদালগাছের ডালে বসে আছে বসন্তবাউরি। পানছড়ি অরণ্যকুটির, খাগড়াছড়ি, ৭ মার্চরোদে ডালের বড়ি শুকাতে দেওয়া হয়েছে। নওগাঁ হাট, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ, ৭ মার্চবরিশাল থেকে আনা তরমুজ পাইকারি দরে কিনে তা বিক্রির জন্য ভ্যানে সাজিয়েছেন এই মৌসুমি ব্যবসায়ী। সিটিপার্ক বাজার, রংপুর, ৭ মার্চআন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ উপলক্ষে বিভিন্ন সংগঠনের আয়োজনে মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ, ঢাকা, ৭ মার্চ