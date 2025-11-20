একঝলক (২০ নভেম্বর ২০২৫)

সকালের মিঠে রোদে শিশুকে কোলে নিয়ে বসে আছেন এক ব্যক্তি। আরাজি নিয়ামত, রংপুর, ২০ নভেম্বর
ধানখেতের ওপর উঠছে ভোরের সূর্য। ভোগতেরা, জুড়ী, মৌলভীবাজার, ২০ নভেম্বর
গ্রামের মেঠো পথে ছোট ভাইকে নিয়ে বেরিয়েছে এক কিশোর। অভিরাম, রংপুর, ২০ নভেম্বর
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়োগপ্রক্রিয়ায় কোটাবৈষম্য ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে হরতাল পালন করছে তিনটি সংগঠন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ছয়টা থেকে ৩৬ ঘণ্টার এ হরতাল শুরু হয়। বনরূপা, রাঙামাটি, ২০ নভেম্বরপুঁইবীজ তুলছেন এক ব্যক্তি। মধ্যপাড়া, রাঙামাটি, ২০ নভেম্বর‘কুঁড়েঘর পাঠাগার’ উদ্বোধনের পর পাঠকদের আনাগোনা। বেড়া, পাবনা, ১৯ নভেম্বরগাছের ডালে বসে আছে একটি ফিঙে। খর্ণিয়া, ডুমুরিয়া, খুলনা, ২০ নভেম্বররস সংগ্রহের জন্য বাঁধা বোতল দেখতে খেজুরগাছে উঠেছে এক শিশু। ভাদাশ, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ, ২০ নভেম্বরমাচা থেকে শিম তুলছেন এক নারী। খর্ণিয়া, ডুমুরিয়া, খুলনা, ২০ নভেম্বরউড়ে যাচ্ছে একঝাঁক পাখি। নন্দগ্রাম, শাজাহানপুর, বগুড়া, ২০ নভেম্বরপথের ধারের দোকানে ধোঁয়া উঠছে নতুন ধানের ভাপা পিঠায়। বুড়িরহাট, রংপুর, ২০ নভেম্বরমেঠো পথে সাইকেল চালিয়ে গন্তব্যে যাচ্ছেন একজন। নন্দগ্রাম, শাজাহানপুর, বগুড়া, ২০ নভেম্বর