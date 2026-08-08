একঝলক (৮ আগস্ট ২০২৬)

বিদায় নিচ্ছে বর্ষা, প্রকৃতিতে লেগেছে শরতের আবহ। সূর্য ওঠার আগমুহূর্তে আকাশের নানা রং। রাবারবাগান, রাঙামাটি, ৮ আগস্টকুমড়া ফুলে মধু আহরণে মগ্ন মৌমাছি। নতুন বসতি, মানিকগঞ্জ, ৮ আগস্ট
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গরুর পিঠে বসে আছে একটি ফিঙে। নিউজিল্যান্ড, খাগড়াছড়ি, ৮ আগস্ট
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নিজের গাছের তাল বিক্রির জন্য দোকানের সামনে ঝুড়িতে সাজিয়ে রাখছেন তিনি। কাটারাপাড়া, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ৮ আগস্টবীজতলা প্রস্তুতের পর চারা তৈরির জন্য ধানের বীজ ছিটাচ্ছেন এই কৃষক। বুড়িচং, কুমিল্লা, ৮ আগস্টপথের ধারে ফুটে আছে বন ওকড়া ফুল। জামতৈল, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ, ৮ আগস্টচুর ফুলসহ বিভিন্ন শস্যে ভরা ঝুড়ির ভার কাঁধে নিয়ে বিক্রির জন্য গ্রাম থেকে রাঙামাটি শহরে যাচ্ছেন এই ব্যক্তি। লুম্বিনী, রাঙামাটি, ৮ আগস্টখুনসুটিতে মেতেছে দুই ঘুঘু। পশ্চিম খাবাসপুর, ফরিদপুর, ৮ আগস্টকলার মোচায় খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে একটি কাঠঠোকরা। মিয়াপাড়া, ফরিদপুর, ৮ আগস্টজীবিকার তাগিদে সিরাজগঞ্জ থেকে রংপুর শহরে এসে জামাই পিঠা বিক্রি করছেন তিনি। রাধাবল্লভ, রংপুর, ৮ আগস্ট