একঝলক (৫ নভেম্বর ২০২৫)

হেমন্তের সকালে আকাশে পেঁজা তুলার মতো মেঘ জমেছে। এমন স্নিগ্ধ সকালে নাতনিকে নিয়ে খেলায় মেতেছেন গৃহকর্ত্রী। বাহাদুরসিং, রংপুর, ৫ নভেম্বর
উত্তর জনপদে হেমন্তেই শুরু হয়েছে শীতের আমেজ। তাই গ্রামের পথে পথে এখন ভাপা পিঠা বিক্রি করছেন নারীরা। হারাটি, রংপুর, ৫ নভেম্বর
নয়ানী গ্রামের সরকারি এই পুকুর থেকেই চারটি গ্রামের মানুষ প্রতিদিন খাওয়ার পানি সংগ্রহ করেন। সাদা পদ্মফুলে ভরা এই পুকুরই লবণাক্ত উপকূলের মানুষের একমাত্র মিঠাপানির ভরসা। কয়রা, খুলনা, ৫ নভেম্বর
অলকানন্দা ফুলকে শোভাবর্ধন করেছে ঝোড়োবৃষ্টির ফোঁটা। বগা পড়া, কাউখালী, রাঙামাটি, ৫ নভেম্বরখাবারের খোঁজে বিদ্যুতের তারে বসে আছে বুলবুলি। জুনুমাছড়া ঘাগড়া, রাঙামাটি, ৫ নভেম্বর।ছবি: সুপ্রিয় চাকমা কচুরিপানার পাতায় উড়ে বসেছে ফড়িং। পায়গ্রাম কসবা, ফুলতলা, খুলনা, ৫ নভেম্বরজলাশয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে রাজহাঁস। উত্তরডিহি, ফুলতলা, খুলনা, ৫ নভেম্বরহেমন্তের সকালে দূর্বা ঘাসের ডগায় শিশিরবিন্দু চিকচিক করছে। শেখপাড়া, রংপুর, ৫ নভেম্বর বিদ্যুতের তারে বসে আছে এক জোড়া ঘুঘু পাখি। সাতখামাইর, শ্রীপুর, গাজীপুর, ৫ নভেম্বরগোমতী নদীতে জাল ফেলে চিংড়িসহ দেশি মাছ ধরছেন এই মৎস্যজীবী। হাসনাবাদ, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ৫ নভেম্বরসকালে গাছতলা থেকে কুড়িয়ে আনা শিউলি ফুল দিয়ে মালা গাঁথছে এই শিশু। চর শিবরামপুর, পাবনা, ৫ নভেম্বরখেত থেকে পটোল তুলছেন এই চাষি। চর ঘোষপুর, পাবনা, ৫ নভেম্বর