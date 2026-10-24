একঝলক (২৪ অক্টোবর ২০২৬)

বাড়ির আঙিনার মাচায় ফুটেছে লাউ ফুল। কাঁঠালবাড়িয়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ২৪ অক্টোবরঅস্তগামী সূর্যের লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে পানিতে। বোয়ালিয়ার চর, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ২৩ অক্টোবর
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খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফের ডাকা অর্ধদিবস সড়ক অবরোধ চলছে। সকালে টায়ার ও খড়খুটো জ্বালিয়ে সড়ক আটকে রাখেন অবরোধকারীরা। যৌথখামার, গুইমারা, খাগড়াছড়ি, ২৪ অক্টোবর
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গবাদিপশু চরাতে নিয়ে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি। চব্বিশহাজারি, রংপুর, ২৪ অক্টোবরহেমন্তের সকালে বাড়ির সামনে রোদ পোহাতে পোহাতে পত্রিকা পড়ছেন এক নারী। বুড়িরহাট, রংপুর, ২৪ অক্টোবরপ্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে ফুল নিয়ে বিহারে ঢুকছে শিশুরা। দক্ষিণ খবংপড়িয়া আদর্শ বৌদ্ধমন্দির, খাগড়াছড়ি, ২৪ অক্টোবরবাস দুর্ঘটনার পর হতাহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করছেন ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা। হাসাড়া, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ, ২৪ অক্টোবরভ্রাম্যমাণ সেলুনে চলছে চুল কাটার কাজ। ধোবারহাট-শমসেরগঞ্জ বাজার, মৌলভীবাজার, ২২ অক্টোবরঅর্ধদিবস সড়ক অবরোধে খাগড়াছড়ি বাস টার্মিনালে আটকে আছে যানবাহন। খাগড়াছড়ি, ২৪ অক্টোবরমেলায় যাওয়ার পথে হাতি দেখে আনন্দে মেতেছে শিশুরা। অভিরাম, রংপুর, ২৪ অক্টোবর