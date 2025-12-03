একঝলক (৩ ডিসেম্বর ২০২৫)

বুনো ফুলে উড়ে এসে বসেছে রঙিন প্রজাপতি। বটতলী, বান্দরবান, ৩ ডিসেম্বরখালেদা জিয়া চিকিৎসাধীন থাকায় এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে নিরাপত্তা জোরদার করেছে পুলিশ ও বিজিবি। বসুন্ধরা, ঢাকা, ৩ ডিসেম্বর
বিজ্ঞাপন
যমুনার খেয়াঘাটে পণ্য ওঠানো-নামানোর ব্যস্ততা। চরবাটিয়া খেয়াঘাট, সারিয়াকান্দি, বগুড়া, ৩ ডিসেম্বর
বিজ্ঞাপন
বিদ্যুতের তারে বসে আছে একটি পাখি। বিল পাবলা, ডুমুরিয়া, খুলনা, ৩ ডিসেম্বরধান কেটে ঘোড়ার গাড়িতে করে নিয়ে বাড়ি ফিরছেন এক ব্যক্তি। সলঙ্গা, সিরাজগঞ্জ, ৩ ডিসেম্বরঅ্যালুমিনিয়ামের কারখানায় কাজে ব্যস্ত শ্রমিকেরা। নিউ সদরঘাট রোড, বরিশাল, ৩ ডিসেম্বরশিক্ষকদের আন্দোলনের কারণে বার্ষিক পরীক্ষা না হওয়ায় ফাঁকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। ঠনঠনিয়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বগুড়া, ৩ ডিসেম্বরবাঁশের তৈরি মাথাল ও ঝুড়ি কিনে বাড়ি ফিরছেন এক ব্যক্তি। গোলাপের চর খেয়াঘাট, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ৩ ডিসেম্বরখালে ডোঙা চালিয়ে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি। রংপুর, ডুমুরিয়া, খুলনা, ৩ ডিসেম্বরইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টে ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বনাম শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজির মধ্যকার খেলার মুহূর্ত। সাভার, ঢাকা, ৩ ডিসেম্বর