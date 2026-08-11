একঝলক

একঝলক (১১ আগস্ট ২০২৬)

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শরতের আগমনী বার্তা দিচ্ছে প্রকৃতি। সূর্য ওঠার আগে পাহাড় ছুঁয়ে থাকা মেঘমালার রং বদলে যাচ্ছে। বালুখালী, রাঙামাটি, ১১ আগস্ট
ছবি: সুপ্রিয় চাকমা
নয়নতারা ফুলে জমেছে বৃষ্টির জলকণা। শান্তিবাগ ওয়াকওয়ে, মৌলভীবাজার, ১১ আগস্ট
ঝুঁকি নিয়ে চান্দের গাড়িতে ঝুলে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। চারমাইল, খাগড়াছড়ি, ১১ আগস্ট
জুমখেত থেকে ভুট্টা (মুক্কে) সংগ্রহ করছেন এই জুম চাষি। মোরঘোনা, রাঙামাটি, ১১ আগস্ট
বরিশাল থেকে ট্রাকে করে ফরিদপুরে আনা বস্তাভর্তি মুড়ি নামানো হচ্ছে। গোয়ালচামট, ফরিদপুর, ১১ আগস্ট
পথের ধারে ফুটে আছে হলুদ বন-লবঙ্গ ফুল। তামাই পশ্চিমপাড়া, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ, ১১ আগস্ট
সবজির পাইকারি বাজারে বেচাকেনায় ব্যস্ত ক্রেতা-বিক্রেতারা। দৌলতপুর, খুলনা, ১১ আগস্ট
বিদ্যালয়ে ক্লাস শুরুর আগে খেলাধুলায় মেতেছে শিশুরা। সর্দারপাড়া, রংপুর, ১১ আগস্ট
জাগ দেওয়া পাটের আঁশ ছাড়াতে ব্যস্ত কৃষিশ্রমিকেরা। সিট মহব্বতখাঁ, রংপুর, ১১ আগস্ট
পানিতে টইটম্বুর সুরমা নদীতে নৌকায় ভেসে মাছ শিকার করছেন এক ব্যক্তি। মেন্দিবাগ, সিলেট, ১১ আগস্ট
খাবার শিকারের ফাঁকে বিদ্যুতের তারে বসে আছে তিন শালিক। শিববাড়ি, সিলেট, ১১ আগস্ট
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