একঝলক (৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রথম আলো ডেস্ক
পদ্মাপারে মাছ ধরার চাঁইয়ের চাহিদা সব সময় থাকে। নদীতে পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় মাগুরা জেলা থেকে চাঁই সংগ্রহ করে পদ্মাপারে নিয়ে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি। পাটপাশা এলাকা, আলিয়াবাদ ইউনিয়ন, সদর উপজেলা, ফরিদপুর, ৬ সেপ্টেম্বর
ছবি: আলীমুজ্জামান
মহাসড়কের বিভিন্ন জায়গায় ভেঙে গর্ত তৈরি হয়েছে। আর বৃষ্টি হলেই সেসব গর্তে পানি জমে। ফলে যানবাহন চলাচলে বেশ ভোগান্তি তৈরি হয়। তাই খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কটি সংস্কারের দাবিতে মাছ ছেড়ে প্রতীকী প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে ‘নিরাপদ সড়ক চাই’ সংগঠন। জিরোপয়েন্ট, খুলনা, ৬ সেপ্টেম্বর
প্রকৃতির এমন রূপ দেখা মেলে শরতে। বন, আকাশ আর কাপ্তাই হ্রদের পানি নীল রঙে সেজেছে। জীবতলি, রাঙামাটি। ৬ সেপ্টেম্বর
শোলা দিয়ে ভেলা বানিয়ে তার ওপর বসে কুমার নদে বড়শি দিয়ে মাছ শিকার করছেন শৌখিন এক মৎস্যশিকারি। চর কমলাপুর, সদর উপজেলা, ফরিদপুর, ৬ সেপ্টেম্বর
পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে জাতীয় পতাকা ও রঙিন পতাকা ওড়ানো হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, ঢাকা, ৬ সেপ্টেম্বর
প্রখর রোদে অতিষ্ঠ জনজীবন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, ৬ সেপ্টেম্বর
রাজধানীর ফরিদাবাদ এলাকায় পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য কাজ চলছে। তাই সেখানকার বাসিন্দাদের ঘর থেকেই বের হয়েই ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে। বিশেষ করে শিশুদের জন্য ঝুঁকিটা বেশি। একটু এদিক–সেদিক হলেই নিচে পড়ে যেতে পারে তারা। ৬ সেপ্টেম্বর
প্লাস্টিক ও অন্যান্য বর্জ্য ফেলে ভরাট হয়ে যাচ্ছে বুড়িগঙ্গার আদি চ্যানেল। আবার কোথাও কোথাও বর্জ্যের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার কারণে দূষিত হচ্ছে পরিবেশ। যার কারণে স্বাস্থ্যঝুঁকির প্রভাব পড়ছে আশপাশে বসবাস করা মানুষজনের ওপর। কামরাঙ্গীরচর চর, ঢাকা, ৬ সেপ্টেম্বর
লেকের পানিতে ময়লা জমে চারপাশে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। নাক চেপে চলাচল করতে হচ্ছে পথচারীদের। কামাল আতাতুর্ক অ্যাভিনিউ, বনানী, ঢাকা, ৬ সেপ্টেম্বর
