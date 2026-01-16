একঝলক (১৬ জানুয়ারি ২০২৬)

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান ২২ জানুয়ারি সিলেট থেকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচার শুরু করবেন। তাঁর সফর ঘিরে সিলেট নগরের বিভিন্ন এলাকায় দলের নেতা–কর্মীরা বিলবোর্ড ও ব্যানার সাঁটানো শুরু করেছেন। চৌহাট্টা–রিকাবীবাজার ভিআইপি সড়ক, সিলেট, ১৬ জানুয়ারিশীত মৌসুমে পানির স্তর কমে এলেও ভোলাগঞ্জ সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্রের সৌন্দর্যে ভাটা পড়েনি। পাথুরে নদীর স্বচ্ছ পানিতে নেমে প্রকৃতির রূপ উপভোগ করছেন পর্যটকেরা। ভোলাগঞ্জ, সিলেট, ১৫ জানুয়ারি
খেত থেকে আলু তোলার কাজ শেষ করেছেন কৃষক। তবে এখনো আলু খুঁজে পাওয়ার আশায় মাটি খুঁড়ে দেখছে শিশুরা। ছালাপাক এলাকা, গঙ্গাচড়া, রংপুর, ১৬ জানুয়ারি
ভোর থেকেই জমে উঠেছে ঐতিহ্যবাহী পাঁচলিয়া গামছার হাট। সপ্তাহের মঙ্গল ও শুক্রবারে বসা হাটে কয়েক কোটি টাকার গামছা বিক্রি হয়। উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ, ১৬ জানুয়ারিবোরো ধানের জন্য প্রস্তুত করা জমিতে খাবারের খোঁজে হাঁসের ঝাঁক। সান্দুরিয়া এলাকা, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি‘ডুবুরি’ নামে পরিচিত এই পরিযায়ী পাখিকে ইদানীং কাপ্তাই হ্রদে মাছ শিকার করতে দেখা যাচ্ছে। খেপ্পোপাড়া এলাকা, রাঙামাটি, ১৬ জানুয়ারিরাজশাহী থেকে খড়বোঝাই করে তিন চাকার বাহনটি যাচ্ছে পাবনার আতাইকুলায়। ঝুঁকিপূর্ণ এমন যানবাহনের কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। পাবনা–রাজশাহী মহাসড়ক, টেবুনিয়া, পাবনা, ১৬ জানুয়ারিমেঠোপথ দিয়ে সাইকেলের পরিত্যক্ত টায়ার নিয়ে খেলায় মেতেছে তিন শিশু। আলালচর এলাকা, গঙ্গাচড়া, রংপুর, ১৬ জানুয়ারিবোরো ধান রোপণের মৌসুম এখন। জমি প্রস্তুতে মহিষের হালে চাষ দিচ্ছেন কৃষক। জোত আদম, দাপুনিয়া, পাবনা, ১৬ জানুয়ারিগণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে জেলা তথ্য কার্যালয়ের উদ্যোগে উঠান বৈঠক হয়। এতে গণভোট নিয়ে নানা প্রশ্ন করেন চা–বাগানের শ্রমিকেরা। গলফ মাঠ, লাক্কাতুরা চা–বাগান, সিলেট, ১৬ জানুয়ারিকক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে প্লাস্টিক বর্জন ও সচেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্লাস্টিকের দানব তৈরি করে বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন। সুগন্ধা বিচ, কক্সবাজার, ১৫ জানুয়ারি জাতীয় নির্বাচন ঘিরে চট্টগ্রাম নগরে নিরাপত্তা জোরদার করেছে। বালুর বস্তা দিয়ে তল্লাশিচৌকি বসানো হয়েছে। আউটার রিং রোড, হালিশহর, চট্টগ্রাম, ১৬ জানুয়ারি