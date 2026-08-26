একঝলক (২৬ আগস্ট ২০২৬)

পাটের আঁশ রোদে শুকানো হবে। এর আগে আঁটি বেঁধে এক জায়গায় জড়ো করা হচ্ছে। ঈশান গোপালপুর, সদর উপজেলা, ফরিদপুর, ২৫ আগস্টপ্লাস্টিকের জারে পানি ভরা হচ্ছে। পরে তা চায়ের দোকানে সরবরাহ করা হবে। কোমরপুর এলাকা, অম্বিকাপুর, ফরিদপুর, ২৫ আগস্ট
বিজ্ঞাপন
রাঙামাটি শহরে প্রতি বুধবার সাপ্তাহিক হাট বসে। বিভিন্ন এলাকা থেকে নৌযানে করে হাটে আসছেন নারী–পুরুষ। দীঘলি বাঁক, কাপ্তাই হ্রদ, রাঙামাটি, ২৬ আগস্ট
বিজ্ঞাপন
বিক্রির জন্য গাছ থেকে তাল কেটে তা স্তূপ করে রাখা হয়েছে। শিশুপার্ক এলাকা, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ, ২৬ আগস্টরবিশস্য রোপণের মৌসুম চলে এসেছে। খেত প্রস্তুতের কাজ করছেন কৃষকেরা। বেড়েরবাড়ী, ধুনট, বগুড়া, ২৬ আগস্ট