একঝলক (৩ অক্টোবর ২০২৫)

নদীপথে পাটখড়ি পরিবহনের জন্য আনা হয়েছে নৌযান। খাসচর, ঢালারচর, বেড়া, পাবনা, ৩ অক্টোবর
ছবি: হাসান মাহমুদ
৪ অক্টোবর ইলিশ ধরায় নিষেধাজ্ঞা শুরুর আগে শুক্রবার বিকেলে মাছ ধরার ট্রলারে ৫০০ থেকে ৬০০ কেজি ইলিশ বরিশালের মৎস্য অবতরণকেন্দ্রে এসেছে। সেই ইলিশ ট্রলার থেকে খালাস করে আড়তে নিচ্ছেন শ্রমিকেরা। পোর্ট রোড, বরিশাল নগর, ৩ অক্টোবর
বগুড়া-নাটোর মহাসড়কের জামাদার পুকুর সেতুর রেলিংটি দীর্ঘদিন ধরে ভেঙে চুরমার হয়ে আছে। এই অবস্থাতেই সেতুর ওপর দিয়ে চলছে যানবাহন। জামাদার পুকুর সেতু, শাজাহানপুর উপজেলা, বগুড়া, ৩ অক্টোবর
সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সিলেটের বিভিন্ন পর্যটনস্থলে ঘুরতে আসেন লোকজন। চা-বাগানগুলোতে থাকে পর্যটকদের আনাগোনা। মালনীছড়া চা-বাগান, সিলেট, ৩ অক্টোবর
সকাল থেকে সারা দিন বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে প্লাস্টিকের পণ্য বিক্রি করেছেন তিনি। সাইকেল চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ায় সড়কের পাশে বসে জিরিয়ে নিচ্ছেন। লাক্কাতুরা এলাকা, সিলেট, ৩ অক্টোবর
মা ইলিশ রক্ষায় আগামীকাল ৪ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত ২২ দিন সারা দেশে ইলিশ আহরণ, পরিবহন, বিপণন ও মজুত নিষিদ্ধ থাকবে। তাই নিষেধাজ্ঞা শুরু হওয়ার আগে অনেক জেলে সন্ধ্যা নদীতে মাছ ধরতে নেমেছেন। নেছারাবাদ, পিরোজপুর, ৩ অক্টোবর
ময়মনসিংহের ধোবাউড়ায় গারো সম্প্রদায়ের অন্যতম দোয়াল গোত্রের সদস্যরা নতুন ফসল উৎসর্গ ও মৃত স্বজনদের স্মরণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে ওয়াচি চুগান উৎসবের আয়োজন করে। ৩ অক্টোবর
বৃষ্টিতে ধানের এক জমি থেকে আরেক জমিতে পানি নেমে যাচ্ছে। সেখানে চলাচল করা মাছ ধরছেন একজন। অভিরাম এলাকা, রংপুর, ৩ অক্টোবর
শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য ডাবের পানি অনেক উপকারী। ডাবের পানি হচ্ছে প্রাকৃতিক ইলেকট্রোলাইট। এতে থাকে পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম, যা শরীরকে আর্দ্র রাখতে ও রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। শিশুদের স্বাস্থ্যসচেতনতায় সুবর্ণা আক্তার তাঁর সন্তান রিহান ও রাহাকে ডাবের পানি খাওয়াচ্ছেন। বাবুবাজার এলাকা, ঢাকা, ৩ অক্টোবর
দীর্ঘদিন ধরে নালা সংস্কারের কাজ চলায় দুর্ভোগে পড়েছে নগরবাসী। নালা থেকে ওঠানো মাটি ফেলে রাখা হয়েছে সড়কের ওপরেই। এতে সড়ক সংকুচিত হয়ে যানজট লেগে থাকছে। পথচারীরাও চলাচল করছেন ঝুঁকি নিয়ে। শেখ মুজিব সড়কের ফায়ার সার্ভিসের সামনে, চট্টগ্রাম, ৩ অক্টোবর
