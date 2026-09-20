একঝলক (২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

সবুজ পাতার ফাঁকে ফুটে আছে সাদা পেয়ারা ফুল। তামাই ফকিরপাড়া, সিরাজগঞ্জ, ২০ সেপ্টেম্বর ডিঙিনৌকায় চেপে বিদ্যালয়ের পথে শিক্ষার্থীরা। মানিকছড়ি মুখ, রাঙামাটি, ২০ সেপ্টেম্বর
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কলার মোচায় উড়ে এসে বসেছে পাখিটি। লুম্বিনী, রাঙামাটি, ২০ সেপ্টেম্বর
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ছেলে ইশায়াত শাহরিয়ার অপ্রতিমের জানাজায় কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন বাবা কে এম ফিরোজ শাহরিয়ার। কোটবাড়ি, কুমিল্লা, ২০ সেপ্টেম্বর বৃষ্টির মধ্যে অভিভাবকের সঙ্গে ছাতা মাথায় স্কুলে যাচ্ছে শিশুটি। বয়রা, খুলনা, ২০ সেপ্টেম্বরগাছের ডালে বসে আছে ফিঙে পাখি। রাজাবাড়ি, শ্রীপুর, গাজীপুর, ২০ সেপ্টেম্বরপাইকারি বাজার থেকে সবজি কিনে ভ্যানে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গোয়ালচামট, ফরিদপুর, ২০ সেপ্টেম্বরভারী বর্ষণে সড়কে জমে থাকা পানি পেরিয়ে চলছেন পথচারীরা। রাজারবাগ, ঢাকা, ২০ সেপ্টেম্বরপথের পাশে বৃষ্টিভেজা বেড়েলা ফুল। রণতিথা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ২০ সেপ্টেম্বরফুটবল উৎসবের উদ্বোধনে অতিথিদের সঙ্গে সুনামগঞ্জ সরকারি জুবিলী উচ্চবিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, সুনামগঞ্জ, ২০ সেপ্টেম্বরঅপ্রতিম হত্যার বিচার দাবিতে ঢাকা–চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। কোটবাড়ি বিশ্বরোড, কুমিল্লা, ২০ সেপ্টেম্বরদৌলতদিয়া বাস টার্মিনালে দাঁড়িয়ে থাকা লোকাল বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। ঘটনার তদন্তের অংশ হিসেবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য বাস থেকে আলামত সংগ্রহ করেন। দৌলতদিয়া, রাজবাড়ী, ২০ সেপ্টেম্বররাজশাহীতে ৫৩তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার রিয়াজউদ্দিন উচ্চবিদ্যালয় ও বগুড়ার দুপচাঁচিয়ার তালোড়া বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের খেলোয়াড়দের লড়াই। মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি স্টেডিয়াম, রাজশাহী, ২০ সেপ্টেম্বর যমুনায় মাছ শিকারে ব্যস্ত জেলেরা। চরবাটিয়া, সারিয়াকান্দি, বগুড়া, ২০ সেপ্টেম্বরসাইকেলে হরেক পণ্যের পসরা নিয়ে বিক্রির জন্য বের হয়েছেন এক ফেরিওয়ালা। বড়ইতলা, সারিয়াকান্দি, বগুড়া, ২০ সেপ্টেম্বরস্থানীয়ভাবে উৎপাদিত মালটা ভ্যানে বিক্রি করছেন এক বিক্রেতা। ফজলুল হক অ্যাভিনিউ, বরিশাল, ২০ সেপ্টেম্বরসড়কে জমে থাকা ময়লা–আবর্জনা পরিষ্কার করছেন সিটি করপোরেশনের পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা। কলাপট্টি, বরিশাল, ২০ সেপ্টেম্বরমুগদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হাম ও ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীরা। ঢাকা, ২০ সেপ্টেম্বর