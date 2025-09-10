একঝলক (১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

পথের ধারে রঙের উৎসব—ফুটেছে বাগানবিলাস। খেপ্পোপাড়া, রাঙামাটি, ১০ সেপ্টেম্বর
মেঠো পথে সাইকেলে দুই শিশু। লক্ষ্মীপুর, শাজাহানপুর, বগুড়া, ১০ সেপ্টেম্বর
প্রখর রোদে ধানখেতে সেচ দিচ্ছেন কৃষক। লক্ষ্মীপুর, শাজাহানপুর, বগুড়া, ১০ সেপ্টেম্বর
ফরিদপুরে সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ করেন স্থানীয় মানুষ। ভাঙ্গা, ফরিদপুর, ১০ সেপ্টেম্বরকাপ্তাই হ্রদে নৌকায় করে মাছ ধরছেন একজন। বালুখালী, রাঙামাটি, ১০ সেপ্টেম্বরগৃহপালিত গাভির দুধ বিক্রি করতে বাজারে এসেছেন অনেকে। পুখুরিয়া, ভাঙ্গা, ফরিদপুর, ১০ সেপ্টেম্বরশিমগাছের পরিচর্যায় ব্যস্ত এক কৃষক। টেবুনিয়া, পাবনা, ১০ সেপ্টেম্বরমাছ ধরার বাঁশের তৈরি ফাঁদ বিক্রির জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে। টেবুনিয়া, পাবনা, ১০ সেপ্টেম্বরমানভেদে পাট বাছাই করছেন শ্রমিকেরা। মানিকতলা, খুলনা, ১০ সেপ্টেম্বর