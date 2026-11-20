জলাভূমিতে পানিফল সংগ্রহ করছেন নারী শ্রমিকেরা। পানিফল চাষের কারণে গ্রামীণ নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। দেবহাটা, সাতক্ষীরা, ২০ নভেম্বরনিজেদের খেতের মুলাশাক তুলছেন এক মারমা দম্পতি। পাইংক্ষ্যং পাড়া, বান্দরবান, ২০ নভেম্বর
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দুই পাশে সড়ক নেই, তবু আছে সেতু। নিউ হোস্টেল এলাকা, মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর, ২০ নভেম্বর
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বরিশাল–কুয়াকাটা আঞ্চলিক মহাসড়কে দুটি যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে বাসের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে গেছে। দপদপিয়া, ঝালকাঠি, ১৯ নভেম্বরতিস্তার চরে একঝাঁক হট্টিটি পাখি। ছালাপাক, গঙ্গাচড়া, রংপুর, ২০ নভেম্বরঘূর্ণিঝড় আকভানের প্রভাবে দুদিন ধরে টানা বৃষ্টি হচ্ছে। ভোগান্তিতে পড়েছে জনজীবন। পশ্চিম খাবাসপুর, সদর উপজেলা, ফরিদপুর, ২০ নভেম্বরফুলের পাপড়িতে জমে আছে বৃষ্টির ফোঁটা। রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ২০ নভেম্বর মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে গতকাল বৃহস্পতিবার থেকেই রাজধানীতে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টিতে ভিজে গন্তব্যে ছুটছেন নগরবাসী। হাতিরঝিল এলাকা, ২০ নভেম্বর