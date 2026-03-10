একঝলক

একঝলক (১০ মার্চ ২০২৬)

প্রথম আলো ডেস্ক
গ্রামীণ জলাশয়ের কাঁদায় নেমে মাছ শিকার করছে দুই শিশু। বাগবাড়ী, গাবতলী, বগুড়া, ১০ মার্চ
ছবি: সোয়েল রানা
আসছে পবিত্র ঈদুল ফিতর। ঈদের দিন মুসল্লিরা যেন সুন্দর ও পরিপাটি পরিবেশে নামাজ আদায় করতে পারেন, তার জন্য চলছে ঈদগাহ মাঠের সংস্কারকাজ। বেজেরডাঙ্গা, ফুলতলা, খুলনা, ১০ মার্চ
বর্ষা আসার আগেই ভেঙে গেছে সড়কটি। এই মৌসুমে সড়কটি সংস্কার না করলে বর্ষায় চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়বে। পানছড়ি, খাগড়াছড়ি, ১০ মার্চ
সবুজ কচি পাতার ফাঁকে থোকায় থোকায় গাছে ধরেছে ডেউয়া ফল। বাহিরদিয়া, ফরিদপুর, ১০ মার্চ
সুন্দরবনে শিকারিদের ফেলে যাওয়া নৌকা তল্লাশি করে জবাই করা এই হরিণ উদ্ধার করা হয়। পরে তা মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। কয়রা, খুলনা, ১০ মার্চ
গাছে আমের গুটি দিন দিন বড় হচ্ছে। সরকারি শাহ সুলতান কলেজ এলাকা, বগুড়া, ১০ মার্চ
ছানাপোনা নিয়ে খাবারের খোঁজে বেরিয়েছে রাজহাঁসের দল। মাতারকাঁপন, মৌলভীবাজার, ১০ মার্চ
গাছজুড়ে থোকায় থোকায় ঝুলে আছে কচি কাঁঠাল। বেজেরডাঙ্গা, ফুলতলা, খুলনা, ১০ মার্চ
গাছের ডালে বসেছে বাজপাখি। ঘিওর, মানিকগঞ্জ, ১০ মার্চ
কাপ্তাই হ্রদে ডিঙিনৌকায় রাতে মাছ শিকারের পর সকালে বিশ্রাম নিচ্ছেন এই জেলে। কমতলী, বুড়িঘাট, রাঙামাটি, ১০ মার্চ
