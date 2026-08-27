একঝলক (২৭ আগস্ট ২০২৬)

পথের ধারের টিলার গায়ে ফুটেছে বেগুনি দাঁতরাঙা ফুল। চলতি পথের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে ফুলটি। শাহি ঈদগাহ, সিলেট, ২৭ আগস্ট নিজের জুমখেত থেকে গাঁদা ফুল তুলছেন বাদন চাকমা। জুমচাষিদের কাছে এ ফুল ‘সত্রং ফুল’ নামে পরিচিত। সাধনাপুর টিলা, রাঙামাটি, ২৭ আগস্ট
পাটের আঁশ ছাড়াচ্ছেন এক কৃষক। তেবাড়িয়া, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ, ২৭ আগস্টচলনবিলের পানি কমতে শুরু করেছে। তারপরও বিলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে মানুষের কমতি নেই। নৌকা ও স্পিডবোটে চড়ে বিশাল জলরাশিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দর্শনার্থীরা। উধুনিয়া, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ, ২৭ আগস্টপথের পাশে জরাজীর্ণ জায়গায় জন্মেছে লাল ভেরেন্ডা। ঔষধি গাছ হলেও এর বীজ ও আঠা অত্যন্ত বিষাক্ত। পাবলা, খুলনা, ২৭ আগস্টসকালে মক্তবে যাচ্ছে দুই শিশু। জামতলি, দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি, ২৭ আগস্টগাজীপুরে ঝুটের গুদামে আগুন। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচ ইউনিট। গাজীপুর, ২৭ আগস্টবাড়ির জন্য সকালে কচুর লতি সংগ্রহ করছেন এক প্রবীণ। চা-বাগানের প্রাকৃতিক ছড়ায় জন্মে কচুর লতি। টিলা ও ছড়ার এসব লতির কদরও বেশি। দলদলি চা-বাগান, সিলেট, ২৭ আগস্টকলাপাতায় জাল বুনে স্থির হয়ে শিকারের অপেক্ষায় মাকড়সাটি। পাবলা, খুলনা, ২৭ আগস্টইঁদুর শিকার করে খেতে ব্যস্ত একটি বেজি। বিষধর সাপসহ নানা ধরনের সাপ শিকারে এরা দক্ষ। সুযোগ পেলে মাছ ও হাঁস-মুরগিও শিকার করে। শিবরামপুর, দোগাছি, পাবনা, ২৭ আগস্ট