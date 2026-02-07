একঝলক (৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

কাপ্তাই হ্রদের পাড়ে বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মাছের আনাগোনা লক্ষ্য করছে মাছরাঙাটি। বাকছড়ি মুখ, রাঙামাটি, ৭ ফেব্রুয়ারি
বিজ্ঞাপন
পাহাড়ের দুর্গম এলাকায় পানির সংকট। তাই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে পাহাড়ের ঝিরি থেকে পানি সংগ্রহ করে ঘরে ফিরছেন তাঁরা। জারুলছড়ি কাউখালী, রাঙামাটি, ৭ ফেব্রুয়ারিগত বর্ষায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে পাকা সেতুর ওপর এই কাঠের পাটাতন। তাই ঝুঁকি নিয়েই চলাচল করতে হয় মহানন্দ–কল্যাণপুর সড়কে। ইটাখোলা, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ৭ ফেব্রুয়ারিফেলনা প্লাস্টিকের নতুন পথ। বোতলের কুচি ধুয়ে রোদে শুকাতে দিচ্ছেন এই শ্রমিক। এই কাজে সপ্তাহে তিনি তিন হাজার টাকা মজুরি পান। কুয়েট রোড, খুলনা, ৭ ফেব্রুয়ারিনিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও বৈদ্যুতিক খুঁটিতে টানানো হয়েছে নির্বাচনী প্রচারণার ব্যানার। ফুলবাড়ী গেট, খুলনা, ৭ ফেব্রুয়ারিরোপণের জন্য বীজতলা থেকে বোরো ধানের চারা তুলছেন তিনি। কিনামারা খাল, সোনাতলা, বগুড়া, ৭ ফেব্রুয়ারিবয়সের ভারে নুয়ে পড়লেও দমে যাননি, হেঁটে যমুনার চরের দুর্গম পথ পাড়ি দিচ্ছেন তিনি। মির্জাপুর, বগুড়া, ৭ ফেব্রুয়ারিপাহাড়ের দুর্গম এলাকায় সাদা শিমের চাষ বাড়ছে। ফটিকছড়ি, রাঙামাটি, ৭ ফেব্রুয়ারিপাবনা-ঢাকা মহাসড়কের রাজাপুর থেকে আতাইকুলা পর্যন্ত সড়কের পাশের প্রায় ৪০০ তালগাছের মাথা কেটে ফেলেছে পাবনা পল্লী বিদ্যুৎ। বৈদ্যুতিক তার সংরক্ষণের জন্য মাথা কেটে ফেলা এসব গাছের মধে৵ ৫০টির বেশি মারা গেছে। জালালপুর, পাবনা, ৭ ফেব্রুয়ারি