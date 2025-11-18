একঝলক

একঝলক (১৮ নভেম্বর ২০২৫)

ধুন্দল ফুলের পাপড়িতে বসেছে পতঙ্গ। লাইমিপাড়া, বান্দরবান, ১৮ নভেম্বর
ছবি: মং হাই সিং মারমা
নৌকায় করে খামার থেকে হাটে বিক্রির জন্য ছাগল নেওয়া হচ্ছে। ঝুলুক্কে পাহাড়, রাঙামাটি, ১৮ নভেম্বর
সবুজ পাতায় উড়ে বেড়াচ্ছে ফড়িং। টানহাসাদিয়া, ময়মনসিংহ, ১৮ নভেম্বর
ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সতর্ক অবস্থান। ধানমন্ডি, ঢাকা, ১৮ নভেম্বর
পাহাড়ের জনপ্রিয় খাবার হলুদ ফুল বিক্রি হচ্ছে বাজারে। তবলছড়ি, রাঙামাটি, ১৮ নভেম্বর
গাছের ডালে বসে আছে প্যাঁচা। পানছড়ি শান্তিপুর অরণ্য কুঠির, খাগড়াছড়ি, ১৮ নভেম্বর
ফসলের খেতে কাকতাড়ুয়া। দিঘী, মানিকগঞ্জ, ১৮ নভেম্বর
সবুজ পাহাড়ে সাদা মেঘের ভেলা। বেতছড়া, বান্দরবান, ১৮ নভেম্বর
কোমরতাঁতে চাদর বুনছেন এই পাহাড়ি নারী। বেথানীপাড়া, বান্দরবান, ১৮ নভেম্বর
জলাশয়ে সাঁতার কাটছে হাঁসের ঝাঁক। মৈতপুর, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ, ১৭ অক্টোবর
জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের জন্য ঘুঁটে বানাচ্ছেন এক নারী। পানিগাতী, দিঘলিয়া, খুলনা, ১৮ নভেম্বর
কৃষকের কাছ থেকে কেনা লাউ সাজিয়ে রাখছেন এক ব্যবসায়ী। নওহাটা হাট, রাজশাহী, ১৮ নভেম্বর
