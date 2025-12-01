একঝলক (১ ডিসেম্বর ২০২৫)

ফুটেছে পারুল ফুল। কাটাছড়ি, রাঙামাটি, ১ ডিসেম্বরউড়ে এসে বসেছে ল্যাঞ্জা কসাই পাখিটি। সারিয়াকান্দি, বগুড়া, ১ ডিসেম্বর
বিজ্ঞাপন
যমুনার চরে ভুট্টার বীজ বুনছেন দুই নারী। তিতপরলচর, বগুড়া, ১ ডিসেম্বর
বিজ্ঞাপন
হাওরপারের একটি খালি জায়গায় রাতে রাখা হয় মহিষের পাল। শুকিয়ে আসা হাওরে সকালের দিকে পশুগুলোকে চরাতে নেওয়া হবে। কাউয়াদীঘি হাওরপার, মৌলভীবাজার, ১ ডিসেম্বরডিঙিনৌকা তৈরি করতে ব্যস্ত কারিগর। মৈত্রীনগর, রাঙামাটি, ১ ডিসেম্বরফুলের পানে মধুর সন্ধানে উড়ে এসেছে ভ্রমর। বাঁকছড়ি, রাঙামাটি, ১ ডিসেম্বরসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ‘নো ওয়ার্ক’ কর্মসূচির কারণে অনেক শিক্ষার্থীকে ফেরত যেতে দেখা যায়। খুলনা জিলা স্কুল, ১ ডিসেম্বরশিশুসন্তানকে কোলে নিয়ে মাথায় ঝুড়ি (থুরং) চাপিয়ে কাজে যাচ্ছেন মা। পাবলা হেডম্যানপাড়া, বান্দরবান, ১ ডিসেম্বরপাহাড়ে উৎপাদিত মিষ্টিকুমড়া চট্টগ্রামের বাজারে নেওয়ার জন্য ট্রাকে তুলছেন শ্রমিকেরা। চিম্বুক, বান্দরবান, ১ ডিসেম্বরসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ‘নো ওয়ার্ক’ কর্মসূচির কারণে ফিরে যাচ্ছেন শিক্ষার্থী–অভিভাবকেরা। সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, সিলেট, ১ ডিসেম্বরআগুনে পুড়েছে দুটি কলোনির প্রায় ৭৫টি ঘর। কালিয়াকৈর, গাজীপুর, ১ ডিসেম্বর