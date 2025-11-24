একঝলক (২৪ নভেম্বর ২০২৫)

ভোরবেলায় ঘন কুয়াশায় ঢাকা সড়কে লাইট জ্বালিয়ে চলছে একটি ট্রাক। মনু ব্রিজ, মৌলভীবাজার, ২৪ নভেম্বরতাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেড কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ১৩ বছর পূর্ণ হলো আজ। সেদিনের ভয়াবহতার কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন শ্রমিক খাদিজা আক্তার। সাভার, ঢাকা, ২৪ নভেম্বর
ঘাটে বেঁধে রাখা হয়েছে জেলেদের নৌকা। মোরঘোনা, রাঙামাটি, ২৪ নভেম্বর
কুঞ্জলতায় ফুটেছে রক্তিম ফুল। লিচুবাগান, রাঙামাটি, ২৪ নভেম্বরধান কেটে আঁটি বাঁধায় ব্যস্ত কৃষক। পানিগাতী, দিঘলিয়া, খুলনা, ২৪ নভেম্বরফুলের ওপর উড়ে এসে বসেছে পতঙ্গ। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ, ২৪ নভেম্বর ডালে বসে আছে পাখি। মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি, ২৪ নভেম্বরবিক্রির জন্য জমি থেকে বাঁধাকপি তুলে নিয়ে যাচ্ছেন চাষি। বকচি, রংপুর, ২৪ নভেম্বরআলু রোপণের জন্য কৃষকেরা খেতে যাচ্ছেন। মেকুড়া, রংপুর, ২৪ নভেম্বরকেটে আনার পর যন্ত্রে মাড়াই করা হচ্ছে বিন্নি ধান। কুলাউড়া, মৌলভীবাজার, ২৪ নভেম্বর