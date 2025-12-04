একঝলক (৪ ডিসেম্বর ২০২৫)

শিক্ষকদের আন্দোলনে বন্ধ বার্ষিক পরীক্ষা। তাই বিদ্যালয়ে এসে খেলায় মেতেছে শিক্ষার্থীরা। জোড়া এমদাদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শাজাহানপুর, বগুড়া, ৪ ডিসেম্বরজুড়ী নদীতে কমে গেছে পানি। কুয়াশায় মোড়ানো সকালে নদীর মাঝে নৌকায় বসে বড়শি ফেলে মাছ ধরায় মগ্ন শিকারিরা। রানীমোড়া, মৌলভীবাজার, ৪ ডিসেম্বর
বিজ্ঞাপন
বিক্রির জন্য পেঁয়াজ নিয়ে বসেছেন ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা। ঘাগড়া গ্রামীণ হাট, রাঙামাটি, ৪ ডিসেম্বর
বিজ্ঞাপন
রঙিন সুতায় মাড় লাগিয়ে রোদে শুকানো হচ্ছে। এরপর এই সুতা দিয়ে পাহাড়ি নারীদের ঐতিহ্যবাহী পিনোন ও হাদি কোমরতাঁতে বোনা হবে। চৌধুরীছড়া, ঘিলাছড়ি, রাঙামাটি, ৪ নভেম্বরসকালের শীত উপেক্ষা করে ঘেরে মাছ ধরছেন মৎস্যশ্রমিকেরা। জলমা, বটিয়াঘাটা, খুলনা, ৪ ডিসেম্বরআকাশে দল বেঁধে উড়ে বেড়াচ্ছে শামুকখোল পাখি। ধুমচর, বাবুগঞ্জ, বরিশাল, ৪ ডিসেম্বরবাড়ির সামনের লালশাকখেতে পানি দিচ্ছেন এই চাষি। বাটনা, চরবাড়িয়া, বরিশাল, ৪ ডিসেম্বরসাঙ্গু নদের উজান থেকে বাঁশের ভেলা নিয়ে আসছেন দুই ব্যক্তি। উজানীপাড়া, বান্দরবান, ৪ ডিসেম্বরশীতের সকালে খেত থেকে মিষ্টিকুমড়ার ফুল সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরছেন এক মারমা নারী। নোয়াপাড়া, বান্দরবান, ৪ ডিসেম্বর কচুরিপানাভর্তি খালে আটকা পড়েছে পণ্যবাহী নৌযান। মজিদপুর, তিতাস, কুমিল্লা, ৪ ডিসেম্বর ঘন কুয়াশায় হেডলাইট জ্বালিয়ে গাড়ি চলাতে হচ্ছে। কোর্ট রোড, মৌলভীবাজার, ৪ ডিসেম্বরমিষ্টিকুমড়াগাছের পরিচর্যা শেষে জৈব সার দিচ্ছেন এক কৃষক। নোয়াপাড়া, বান্দরবান, ৪ ডিসেম্বর