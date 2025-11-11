একঝলক (১১ নভেম্বর ২০২৫)

লাল রঙ্গন ফুলে বসেছে বাহারি প্রজাপতি। ফুলবাড়ী গেট, খুলনা, ১১ নভেম্বর
পথের ধারে ফুটে আছে লজ্জাবতী ফুল। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ, ১১ নভেম্বর
রবিশস্যের জন্য জমির মাটি তৈরিতে ব্যস্ত কৃষক। ক্ষিদ্রপেড়ি, গাবতলী, বগুড়া, ১১ নভেম্বর
টিনের চালায় খুনসুটিতে ব্যস্ত জোড়া ঘুঘু। বামুনিয়া, গাবতলী, বগুড়া, ১১ নভেম্বরহিম ছড়ানো কার্তিকের সকালে বাড়ির পোষা বিড়ালছানাটি খেলায় মেতেছে। ধানগড়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ১১ নভেম্বরসকালের মিষ্টি রোদে খেলার ছলে কুকুরছানার সঙ্গে দোলনায় বসে দোল খাচ্ছে পাহাড়ি দুই শিশু। নীলাচল, বান্দরবান, ১১ নভেম্বরপুকুরে খাবারের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে সাদা বক। ভাঙ্গামুড়া, বান্দরবান, ১১ নভেম্বরধুন্দুল ফুলের মধু নিচ্ছে প্রজাপতি। নয়নপুর, শ্রীপুর, গাজীপুর, ১১ নভেম্বরখাবারের জন্য জলাশয়ে মহিষ ও বকের সহাবস্থান। রাজঘাট, ডুমুরিয়া, খুলনা, ১১ নভেম্বরলতায় বসে আছে টিয়া পাখি। পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি, ১১ নভেম্বরকাপ্তাই হ্রদে মাছ ধরতে বিশাল এলাকা জাল দিয়ে ঘিরে টেনে তুলছেন জেলেরা। সড়ক বাঁধ, রাঙামাটি, ১১ নভেম্বরদেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায়। এমন সকালে পাকা ধান কাটছেন এক কৃষক। তেলিপাড়া, পঞ্চগড়, ১১ নভেম্বর