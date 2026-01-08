একঝলক (৮ জানুয়ারি ২০২৬)

ঝোপের ওপর বসে শিকারের অপেক্ষায় পাখিটি। ফুলতলা, খুলনা, ৮ জানুয়ারিপদ্মা নদীতে বড় জাল ফেলে মাছ ধরছেন পেশাদার জেলেরা। শয়তানখালী, ঢেউখালী, ফরিদপুর, ৮ জানুয়ারি
খুব ভোরে চরাঞ্চল থেকে পদ্মা নদী পাড়ি দিয়ে গাভির দুধ ঢাকায় বিক্রির পর ফিরে আসছেন তাঁরা। নন্দলালপুর, দিয়ারা নারিকেলবাড়ীয়া, ফরিদপুর, ৭ জানুয়ারি
ঘন কুয়াশার সকালে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা নিয়ে বেরিয়েছেন তিনি। ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক, রামগোপালপুর, ৮ জানুয়ারিঘন কুয়াশা আর তীব্র শীতে মহাসড়কে হেডলাইট জ্বালিয়ে যানবাহন চলাচল করতে হচ্ছে। রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়ক, ৮ ডিসেম্বরকনকনে শীত আর কুয়াশা পেরিয়ে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে শিশুরা। দোলাপাড়া, রংপুর, ৮ ডিসেম্বরবিদ্যালয়ে ক্লাস শুরুর আগে দড়িলাফ খেলায় মেতেছে এই শিক্ষার্থী। গৌরীপুর পশ্চিম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ৮ জানুয়ারিশীতের প্রকোপ থেকে ভুট্টাখেত রক্ষায় কর্মব্যস্ত এই ব্যক্তি। জোড়গাছা, সারিয়াকান্দি, বগুড়া, ৮ জানুয়ারিকুয়াশায় ঢাকা শীতের সকালে গ্রামীণ আলপথ ধরে হেঁটে গন্তব্যে যাচ্ছে মানুষ। শোলারতাইড়, সারিয়াকান্দি, বগুড়া, ৮ জানুয়ারিতীব্র শীতে ঘেরে মাছ ধরতে চান না মৎস্যশ্রমিকেরা। এ কারণে বাজারে মাছ কম ওঠে, আর তার দামও বেশি। শিরোমনি, খুলনা, ৮ জানুয়ারিদিঘলিয়া উপজেলা থেকে ভোরে ভৈরব নদ পার হয়ে খুলনা শহরে বিভিন্ন কাজে যাচ্ছেন মানুষ। শিরোমনি, খুলনা, ৮ জানুয়ারিসাধনানন্দ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভান্তের প্রয়াত (পরিনির্বাণ) ১০৭তম জন্মদিনে ফুলেল শ্রদ্ধা জানাতে বৌদ্ধ পুণ্যার্থীর ঢল। রাজবন বিহার, রাঙামাটি, ৮ জানুয়ারি