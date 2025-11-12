একঝলক (১২ নভেম্বর ২০২৫)

হেমন্তের মাঝামাঝিতে প্রকৃতিতে শীত পড়তে শুরু করেছে। ভোরবেলায় হিমেল বাতাস থেকে বাঁচাতে শিশুসন্তানকে গরম পোশাক পরিয়ে বের হয়েছেন এক মা। টাইগারপাড়া, বান্দরবান, ১২ নভেম্বর
সৌন্দর্য ছড়াচ্ছে দেবকাঞ্চন ফুল। সিনিয়রপাড়া, বান্দরবান, ১২ নভেম্বর
টিনের নৌকায় বসে কুমার নদে বড়শি ফেলে মাছ ধরছেন একজন। কাফুরা, গেরদা, ফরিদপুর, ১২ নভেম্বর
শান্ত জলে ফুটে আছে সাদা শাপলা। নৈহাটি, খুলনা, ১২ নভেম্বরশীত আসি আসি করছে। রস সংগ্রহের জন্য খেজুরগাছ কাটতে শুরু করেছেন গাছি। রূপসা, খুলনা, ১২ নভেম্বরগাছের ডালে বসে আছে মাছরাঙা পাখি। দিঘী, মানিকগঞ্জ, ১২ নভেম্বরবাড়ির পাশের জংলা জায়গায় ছাগল চরাতে এসেছেন এক নারী। সাতশিমুলিয়া, বগুড়া, ১২ নভেম্বরকাপ্তাই হ্রদে বালু তোলার নৌযান। আসামবস্তি, রাঙামাটি, ১২ নভেম্বরসকালের নরম রোদে বসে নকশিকাঁথা সেলাইয়ে ব্যস্ত এক নারী। সাতশিমুলিয়া, বগুড়া, ১২ নভেম্বরবাইপাইল-আবদুল্লাহপুর সড়কের পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা একটি বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। আশুলিয়া, সাভার, ১২ নভেম্বরতীব্র যানজটে নাকাল হয়ে হেঁটে গন্তব্যে রওনা দিয়েছেন লোকজন। গল্লামারী, খুলনা, ১২ নভেম্বর