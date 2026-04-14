একঝলক (১৪ এপ্রিল ২০২৬)

বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে নাচ পরিবেশন করছেন শিল্পীরা। ব্রজমোহন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, বরিশাল, ১৪ এপ্রিল ২০২৬
‘মাহা সাংগ্রাই’ উৎসবের শোভাযাত্রায় ঐতিহ্যবাহী সাজে মারমা নারীরা। পানখাইয়াপাড়া, খাগড়াছড়ি, ১৪ এপ্রিল ২০২৬
পয়লা বৈশাখে বগুড়া জেলা প্রশাসনের আয়োজনে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। সাতমাথা, বগুড়া, ১৪ এপ্রিল ২০২৬
পয়লা বৈশাখে মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসনের ‘বৈশাখী শোভাযাত্রা’। মানিকগঞ্জ, ১৪ এপ্রিল ২০২৬
বৈশাখী শোভাযাত্রায় নানা সাজে অংশ নেন অনেকে। কুমিল্লা, ১৪ এপ্রিল ২০২৬
বের করা হয়েছে বৈশাখী শোভাযাত্রা। রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ১৪ এপ্রিল ২০২৬
নেচে–গেয়ে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে বাংলা নতুন বছরকে। জিলা স্কুল বটতলা, রংপুর, ১৪ এপ্রিল ২০২৬
নববর্ষে রাজবন বিহারে বৌদ্ধ পুণ্যার্থীদের প্রার্থনা। রাঙামাটি, ১৪ এপ্রিল ২০২৬
বর্ষবরণে উদীচীর অনুষ্ঠানে খুদে শিল্পীদের পরিবেশনা। সার্কিট হাউস মাঠ, খুলনা, ১৪ এপ্রিল ২০২৬
পয়লা বৈশাখের সকালে বৈশাখী শোভাযাত্রা। ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৪ এপ্রিল ২০২৬
