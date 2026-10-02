একঝলক (০২ অক্টোবর ২০২৬)

পুব আকাশে আলো ছড়িয়ে উঠেছে সকালের সূর্য। মুলগ্রাম, চাটমোহর, পাবনা, ২ অক্টোবরলেবু ফুলে জমেছে বৃষ্টির পানি। ডলুছড়ি গ্রাম, রাঙামাটি, ২ অক্টোবর
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সাইকেলের পেছনে শাপলা নিয়ে বিক্রি করতে যাচ্ছেন তিনি। মুড়লী মোড়, যশোর, ২ অক্টোবর
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জলাশয়ে পেতে রাখা চাঁইয়ে ধরা মাছ বিক্রির জন্য যাচ্ছেন তাঁরা। অভয়নগর ইপিজেড, যশোর, ২ অক্টোবররাঙামাটিতে সিএনজি গ্যাস–সংকট। তাই গ্যাসের অপেক্ষায় স্টেশনের সামনে সিএনজিচালিত অটোরিকশার দীর্ঘ লাইন লেগে আছে। লুম্বিনী গ্যাস স্টেশন, রাঙামাটি, ২ অক্টোবরশরীয়তপুরে পদ্মা নদীর দক্ষিণ তীর রক্ষা বাঁধ ভেঙে নদীতে বিলীন হয়েছে। নড়িয়া উপজেলার, সুরেশ্বর মাছঘাট, শরীয়তপুর, ২ অক্টোবরখাবারের সন্ধানে দল বেঁধে নেমেছে টিয়া পাখি। মহদীপুর, বদলগাছি, নওগাঁ, ১ অক্টোবরশিমখেত পরিচর্যায় ব্যস্ত এক মারমা নারী। ক্রাইক্ষ্যং পাড়া, বান্দরবান, ২ অক্টোবরজলাশয় থেকে উঠে পাড়ে রোদে গা পোহাচ্ছে একঝাঁক রাজহাঁস। ওয়াব্রাইং এলাকা, বান্দরবান, ২ অক্টোবর