একঝলক

একঝলক (১৯ ডিসেম্বর)

প্রথম আলো ডেস্ক
হামলায় তছনছ ছায়ানট ভবন। গুলিবিদ্ধ ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পর বিক্ষোভের মধ্যে হামলা হয় এই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে। ধানমন্ডি, ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর
ছবি: প্রথম আলো
গুলিবিদ্ধ ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পর খুনিদের বিচারের দাবিতে প্রতিবাদ সমাবেশ। শাহবাগ, ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর
গুলিবিদ্ধ ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পর বিক্ষোভের মধ্যে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বঙ্গবন্ধু ভবনে আবারও হামলা হয়। অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গত ফেব্রুয়ারিতে বঙ্গবন্ধু ভবন প্রায় গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ধানমন্ডি, ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর
গুলিবিদ্ধ ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পর খুনিদের বিচারের দাবিতে গভীর রাতে মিছিল। শাহবাগ, ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির কফিন দেখতে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে ভিড়। ১২ ডিসেম্বর গুলিবিদ্ধ হওয়ার দুই দিন পর তাঁকে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়েছিল। বৃহস্পতিবার সেখানে তাঁর মৃত্যু ঘটে। আজ শুক্রবার তাঁর মরদেহ দেশে আনার পর রাখা হয় জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের হিমঘরে। শ্যামলী, ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর
