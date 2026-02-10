একঝলক (১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

সোনালি আলোয় ভরা নতুন দিনের আগমন, সূর্য উঠছে। ধানগড়া এলাকা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারিগাছের ডালে বসে আছে বুলবুলি। কলাবাগান, খাগড়াছড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি
নিজের চাষ করা আনারস নিয়ে বিক্রেতাদের নৌকা সমতা ঘাটে। বনরূপা, রাঙামাটি, ১০ ফেব্রুয়ারি
পাহাড়ি নারীরা দল বেঁধে জমিতে ধানের চারা রোপণের কাজ করছেন। ঘিলাছড়ি নানিয়ারচর, রাঙামাটি, ১০ ফেব্রুয়ারিভৈরব ও আত্রাই নদের মোহনায় খেয়ার যাত্রীর জন্য নৌকায় অপেক্ষায় মাঝি। কাঁটাবন, দিঘলিয়া, খুলনা, ১০ ফেব্রুয়ারিখাবারের সন্ধানে সাদা বক ডানা মেলেছে। কাঁটাবন, দিঘলিয়া, খুলনা, ১০ ফেব্রুয়ারিনির্বাচন উপলক্ষে বাড়িমুখী মানুষের ভিড়। চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর, ১০ ফেব্রুয়ারিসকালের নরম রোদে ফুটে আছে গোলাপ ফুল। ধাওয়াকোলা, বগুড়া, ১০ ফেব্রুয়ারিশহরের অলিতে–গলিতে কাগজের ফুল বিক্রির জন্য ঘুরছেন এই ফেরিওয়ালা। জামিলনগর, বগুড়া, ১০ ফেব্রুয়ারিবোরো ধান রোপণের মৌসুম চলছে। তাই দল বেঁধে শীতের সকালে বীজতলা থেকে ধানের চারা তুলছেন তাঁরা। ভেন্ডাবাড়ি, পীরগঞ্জ, রংপুর, ১০ ফেব্রুয়ারি