একঝলক (২৩ নভেম্বর ২০২৫)

সকালের সূর্যের আভা কাপ্তাই হ্রদে। কুমড়াটিলা, রাঙামাটি, ২৩ নভেম্বর
সাতসকালে ফাঁকা সড়কে দুটি খ্যাঁকশিয়াল দাঁড়িয়ে। চিলারঝার, রংপুর, ২৩ নভেম্বর
ধান কাটার পর আঁটি বেঁধে গন্তব্যে নিয়ে যাচ্ছেন পাহাড়ি তরুণেরা। মোড়লীপাড়া কাপ্তাই, রাঙামাটি, ২৩ নভেম্বর
গাছের ওপর বসে আছে একটি টিয়া। আরেকটি ওড়াউড়ি করছে। রেলওয়ে হকার্স মার্কেট, বগুড়া, ২৩ নভেম্বরশিমগাছে বসে আছে পাখি। লিচুবাগান, রাঙামাটি, ২৩ নভেম্বরকুয়াশাজড়ানো ভোরে ফাঁকা সড়ক দিয়ে হেঁটে গন্তব্যে যাচ্ছেন কজন নারী। শেখপাড়া, রংপুর, ২৩ নভেম্বরশীত মৌসুম এলেই হাঁসের চাহিদা বাড়ে। সড়কের পাশে হাঁস নিয়ে বিক্রির জন্য বসেছেন এক বিক্রেতা। গল্লামারী, খুলনা, ২৩ নভেম্বরসাইকেলে করে রকমারি জিনিস বিক্রি করতে বের হয়েছেন এক বিক্রেতা। গল্লামারী, খুলনা, ২৩ নভেম্বরহেমন্তের সকালে নতুন ধান মাড়াইয়ের কাজ চলছে। মুরারীদহ, ফরিদপুর, ২৩ নভেম্বরমাঠে কাজে ব্যস্ত থাকা কৃষকের জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছেন এক নারী। মুরারীদহ, ফরিদপুর, ২৩ নভেম্বরজমিতে চাষের কাজ করছেন কয়েকজন পাহাড়ি নারী। বেতছড়া, বান্দরবান, ২৩ নভেম্বরপাহাড়ি অঞ্চলের চাষিরা কলাসহ বিভিন্ন ফলমূল বিক্রি করতে এসেছেন। উজানীপাড়া, বান্দরবান, ২৩ নভেম্বর