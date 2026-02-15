একঝলক (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

আসছে পবিত্র রমজান মাস। তাই বিক্রির জন্য ইফতারের অন্যতম অনুষঙ্গ খেজুরের পসরা সাজিয়ে রাখছেন ব্যবসায়ী। সিটি বাজার, রংপুর, ১৫ ফেব্রুয়ারিপবিত্র রমজানে বিক্রির জন্য কলা সংগ্রহ করে রাখছেন ব্যবসায়ীরা। শহীদ জররেজ মার্কেট, রংপুর, ১৫ ফেব্রুয়ারি
বনে গরু চরানো শেষে ফুলঝাড়ুর ফুল সংগ্রহ করে আনছেন পাহাড়ি কিষানি। শূকরছড়ি, রাঙামাটি, ১৫ ফেব্রুয়ারিসকালে বাজার থেকে লাউ শাক কিনে সাইকেলের ঝুড়িতে নিয়ে বাড়ি ফিরছেন তিনি। তেলিগাতী, খুলনা, ১৫ ফেব্রুয়ারিজলাশয়ে ফুটে আছে শাপলা ফুল। পাবলিক লাইব্রেরির পুকুর, মৌলভীবাজার, ১৫ ফেব্রুয়ারিকুয়াশা উপেক্ষা করে জমির আলপথ ধরে স্কুলে যাচ্ছে শিশুটি। রাঙ্গাপানি, রাঙামাটি, ১৫ ফেব্রুয়ারিগাছের ডালে বসে উঁকি দিচ্ছে ঘুঘু পাখি। দীঘি মাঝিপাড়া, মানিকগঞ্জ, ১৫ ফেব্রুয়ারিজলাশয়ে দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে পরিযায়ী পাখিরা। কাঁঠালতলী ডোবা, রাঙামাটি, ১৫ ফেব্রুয়ারিফেনী নদীর তীরে ইতিহাসের নীরব সাক্ষী রামগড়ের এসডিও বাংলো। রামগড়, খাগড়াছড়ি, ১৫ ফেব্রুয়ারি