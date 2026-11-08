একঝলক (৮ নভেম্বর ২০২৬)

ঝোপঝাড়ের গাছে বুলবুলি। আড়ংঘাটা, খুলনা, ৮ নভেম্বরধানের পাতায় জমেছে শিশিরবিন্দু। লাঠিটিলা, জুড়ী, মৌলভীবাজার, ৮ নভেম্বর
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বাইসাইকেলের দুপাশে ঝুড়িতে মাছ নিয়ে শহরের বাজারে তা বিক্রি করতে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি। আড়ংঘাটা, খুলনা, ৮ নভেম্বর
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কৃষিকাজ করছেন এক পাহাড়ি কিষানি। রাঙাপানি, রাঙামাটি, ৮ নভেম্বরলাউগাছে কুড়ি এসেছে। উলুছড়া, রাঙামাটি, ৮ নভেম্বরকামরাঙা ফুলের মধু খেতে এসেছে মৌমাছি। ভাটবাউর, মানিকগঞ্জ, ৮ নভেম্বরপথের ধারে ফুটে আছে ফুল। ধানগড়া মধ্যপাড়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ৮ নভেম্বর।পাঁচ বছর আগে ক্যানসারে স্বামী মারা যান। নিজেও পক্ষাঘাতগ্রস্ত। জীবিকার তাগিদে দুই শিশুসন্তান নিয়ে পথে নেমেছেন বিবি কুলসুম। মিরসরাই, চট্টগ্রাম, ৮ নভেম্বরশিল্পাঞ্চলের নিরাপত্তায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সতর্ক অবস্থান। চন্দ্রা পল্লী বিদ্যুৎ এলাকা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর, ৮ নভেম্বর